Ocupan un parque otra vez

Por ventas bajas tianguistas dejan local en Tizimín

TIZIMÍN.— Tianguistas abandonan el espacio donado por el Ayuntamiento y regresan a vender sus artículos seminuevos al parque “de la libre empresa”.

Las vendedoras ambulantes indican que no volverán a un sitio que no está en condiciones y donde no venden.

Desde hace aproximadamente un mes, más de 10 ambulantes se reinstalaron en las aceras del parque que fue remodelado por la administración anterior.

Las vendedoras de ropa, calzado o trastos, entre otros artículos de medio uso, fueron retiradas hace dos años por las autoridades municipales en turno luego de las quejas y las molestias que comenzaron a causar en el parque.

El alboroto ocasionó que el entonces alcalde Jorge Vales Traconis le donara al Ayuntamiento un predio de 15 metros de frente por 20 de fondo que se ubica frente al parque con la intención de que las vendedoras se reubiquen.

Incluso les dijeron que además les pondrían piso y techo para que estén en condiciones óptimas para vender.

El año pasado las vendedoras ocuparon sus espacios, incluso no les cobraron derecho de piso y se registraron en el Ayuntamiento antes de ingresar.

Hoy ya venden de nueva cuenta en el parque y afirman que las ventas no son las mismas estando encerradas en el local que dejaron pues la gente no entra.

Lina Matos Rosado dice que están agradecidas que les hayan dado el predio, pero ya no les sirve, pues prefieren la sombra del parque donde hay más movimiento de gente.

Dice que al principio les comenzó a ir bien, pero luego varias dejaron de acudir pues no había ingresos y se pusieron de acuerdo para regresar a ocupar un espacio del parque.

Añade que no están afectando a la escuela y además las clases ya están por terminar y por lo tanto dejarán de asistir.

La tianguista dice que si les intentan sacar pedirán que se tomen las mismas acciones en todos los parque que tiene Tizimín donde nunca movieron a las demás vendedoras.— WENDY UCÁN CHAN