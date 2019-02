Ofensa a Vila en Cenotillo

Filtran dos audios que atribuyen a la hija de la alcaldesa

CENOTILLO.— En esta comunidad causan revuelo dos archivos de audio que se atribuyen a Beddy Leticia Alamilla Núñez, quien es presidenta del DIF Municipal e hija de la alcaldesa, la priista Martha Leticia Núñez Polanco, sobre todo porque en uno habla en términos insultantes del gobernador, el panista Mauricio Vila Dosal.

“Mañana me voy a tener que levantar temprano al DIF porque el jueves me va a caer gente de Vila; hue…ta Vila, ya lo tengo hasta la v… el hij…ta y mañana me van a llevar muchos papeles.

“Tengo que dejar las cosas listas para el jueves porque quiero ir a Mérida el miércoles, mañana, pasado mañana, a llevar unas cosas al DIF. Eso te iba a decir: que si quieres podemos ir a comer o no sé, voy, voy un poco rápido, o sea, voy a eso y tengo chance de… de…

“Pero no sé cómo estés tú; ya sabes, yo llego; no sé, hay que planearlo, si no se puede, nos vemos otro día”.

En el otro audio, Beddy Alamilla alude al expendio clandestino de gasolina “El Socio”, que funcionaba a unos metros del Palacio Municipal y que, a raíz de quejas de vecinos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado clausuró en la noche del 26 de enero.

Liberado

En esa operación, la SSP decomisó el combustible y detuvo a Orlando Herrera, quien fue consignado a la Fiscalía de Izamal, que lo multó por faltas administrativas y lo liberó.

En la grabación se escucha que una mujer dice: “Y quieren que mi mamá les dé las facturas donde nosotros compramos gasolina.

“Quieren que mi mamá se las dé para que, para que hagan de cuenta que ellos… no… es, ellos estén comprando esa gasolina. No sé si me entiendas, no sé, algo así entendí, pero pu…, mi mamá… es arriesgarse, presiento que ella no quiere.

“No, no se las dieron, solo tengo entendido que les dieron un papel que necesitaban y no sé qué pasó.

“Se llevaron la gasolina, resguardaron toda la gasolina, se llevaron a él (Orlando Herrera), es un compadre de mi papá, se lo llevaron.

“No sé en qué va a parar; sé que mi papá (Jorge Alberto Alamilla Castro) está haciendo un amparo (una demanda de juicio de amparo), pero a ver qué pedo”.

Ambos audios se comparten vía teléfonos celulares.

Anoche a esta Redacción llegó otro audio: Beddy Alamilla dice que va al DIF (Yucatán) a devolver… porque no le aceptaron nombres de beneficiarios de despensas que envió la oficina estatal. Eso sería el motivo de su enojo con el gobernador.

Apenas el lunes 11 se dio a conocer que dos ediles priiistas, un director municipal y otros allegados de la alcaldesa recibieron en septiembre de 2018 subsidios que van de $165 a $4,000.— Megamedia