Oficial niega un robo

Dice que estaba “franco” y que no hurtó 700 pesos

MOTUL.— El policía municipal Írving Baquedano, acusado de robar $700 a un ciudadano, negó las acusaciones y dijo que el día de los hechos, el pasado sábado 23, estuvo de descanso laboral.

“Ese día me encontraba en mi domicilio con mi familia, ellos son testigos, fue mi día de descanso, al día siguiente que me presenté a laborar me enteré de la acusación, que es falsa. (...) Solo perjudican mi labor que he desempeñado por años sin acusación alguna”, manifestó.

Acusación

El lunes 25 Gabriel Canul Kuk, de 23 años, denunció públicamente, sin dar nombres, que agentes de la Policía Municipal le robaron $700 cuando le hicieron una revisión, cuando iba en bicicleta, y dijo que iba a demandarlos ante la Fiscalía, pero al final no lo hizo.

Luego, en redes sociales, señaló a Írving Baquedano como el autor del supuesto robo.— Mauricio Can Tec