Ofician misa en la parroquia de San Francisco Javier en Tzucacab

TZUCACAB.— Durante una misa que ofició el presbítero Ricardo Sabido Fernández en la parroquia de San Francisco Javier, pidió tomar en cuenta la primera lectura del día que es una advertencia, consejo o amonestación.

“El Señor, a través de Jeremías, escuchamos en la primera lectura este consejo que pone dos opciones o dos vías, la primera el hombre que confía en sus propias fuerzas y dice ‘maldito el hombre que confía en el hombre’ y el otro dice ‘bendito el hombre que confía en el Señor’”, expresó el padre.

“Son como dos modos o estilos de vida, entonces el llamado es para revisar nuestras actitudes, nuestra vida, en la confianza que ponemos en nuestras propias fuerzas o tomamos en la gracia de Dios que se derrama entre nosotros a través de los sacramentos por una vida de espiritualidad de una vida cercana a Dios”, agregó.

“Por supuesto que siempre se requiere del esfuerzo humano, que pongamos nuestras propias fuerzas, pero la invitación de la palabra es a no quedarnos solo a eso, sino pedirle a Dios su gracia para que me fortalezca, no solamente con mi propia fuerza voy a salir adelante, sino que necesito de Dios.

“Quien confía en el Señor va estar como un árbol plantado junto al agua, siempre verde, vivo, frondoso, entonces el espíritu, la vida de aquel hombre o mujer que está siempre plantado junto a Dios siempre estará verde frondoso o de lo contrario se irá marchitando, se irá secando.

En la misa del jueves por la noche el sacerdote pidió que en esta Cuaresma sea para nosotros plantar nuestros corazones cerca de la gracia de Dios para que los mantenga siempre vivos.— MARTÍN CHAC BACAB