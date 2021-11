Oficina de Turismo, cerrada en Izamal

Edil lamenta que vecinos y turistas no sean atendidos

IZAMAL.— El regidor Érik Lugo Morales, emanado del partido Morena, informó que acudió anteayer martes a las oficinas de la Dirección de Turismo en Palacio Municipal, cerca de las 11 de la mañana, para averiguar sobre la participación de Izamal en el Tianguis Turístico que se realizará del martes 16 al viernes 19 próximo en Mérida, pero se llevó la sorpresa de que estaba cerrada.

“Me indicaron que la secretaria de la oficina (de la Dirección de Turismo) renunció y que por eso no se abre; luego otros me dijeron que hubo una reunión en el Pueblo Mágico de Maní”, indicó el edil.

“Es de suma importancia que una dirección tan importante no esté abierta para consultar datos, no solo por la gente de Izamal, turistas nacionales y extranjeros, al igual que para la Comisión (edilicia) que se me encomendó”, expresó.

“La Ley de Gobierno de los Municipios de Yucatán, en su artículo 63, Sección Octava, enlista las facultades de los regidores, entre ellas opinar sobre los asuntos que les sean encomendados a sus comisiones, y en la Sección Novena, de las obligaciones de los ediles, dice ‘formar parte de las comisiones, opinar de los asuntos que les fueron encomendados e informar resultados”, destacó.

Lugo Morales añadió que sería bueno que la Comuna tenga a bien dar un buen impulso al área de turismo y no descuide tan importante dirección.

El director de Turismo de la Comuna, Alejandro Itzá Mex, a su vez publicó anteayer martes a las 3:56 de la tarde en su cuenta personal de Facebook: “¡Nos preparamos para la llegada del Tren Maya a Izamal! Visitamos la zona arqueológica Ek-Balam (en el municipio de Temozón) y la cooperativa ‘Unajil Ek-Balam’, junto a Guadalupe Espinoza, directora nacional de Operación del INAH; Jordi Tresserras, de Unesco; Pamela Soberanis, encargada de Vinculación Social de Fonatur, y Érika Rodríguez, del departamento de Cultura de Fonatur.

“Estamos trabajando de manera coordinada para la creación de nuevos planes de turismo para posicionar a nuestro municipio como un referente en la península”, agregó el director.

En general, la mayoría de los directores municipales labora medio tiempo y algunos de ellos tienen doble empleo, pues tienen plazas de maestros en escuelas de Izamal.— José Candelario Pech Ku