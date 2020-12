Oficinistas resultaron contagiados de Covid

Desde hace casi un mes no cobra local de Telmex

VALLADOLID.— Debido a que todos los empleados de la tienda Telmex se contagiaron de Covid-19, el lugar permanece cerrado desde finales de noviembre, lo que causa que muchos usuarios de Internet no pueden pagar sus recibos, originando la limitación en el servicio, afectando a miles de usuarios.

De repente se cerró la tienda ubicada en la calle 41 entre 46 y 48, y en la puerta se fijó un anuncio diciendo que sería hasta el 8 del presente cuando se reanudaría el servicio, pero al parecer solo fue ese día, ya que luego el lugar continuó cerrado.

Durante esos días muchos usuarios han acudido a pagar sus recibos, pero no lo pueden hacer porque no hay nadie que les cobre, o que puedan ofrecer otros servicios. Luego se averiguó que los empleados que están en las cajas se contagiaron del Covid-19, pero ya no se indica hasta cuándo se reanudaría el servicio.

La empresa, al no recibir los pagos de los recibos empezó a limitar el servicio de Internet, de tal modo que en los negocios y casas los está afectando ya que la capacidad de los megas no alcanza para realizar trabajos en línea.

Los más afectados son los estudiantes que normalmente toman clases en línea, pues los que tienen otros servicios como Netflix, no pueden acceder, solo se permite un equipo con internet, afectando a otros que estuvieran colgados en la red.

Otro de los problemas es que muchos usuarios ya tienen vencido un recibo, de modo que al reanudarse el servicio en la tienda, quizá ya tengan vencido otro recibo, que no se sabe hasta el momento la manera de cómo se pagará.

Las tiendas de conveniencia tienen autorizados recibir los pagos, pero cuando el recibo ya está vencido no hacen el cobro. De la misma manera en la puerta de la tienda hay una lona que indica que los pagos lo pueden hacer en línea o por transferencia bancaria, pero muchos de los usuarios no saben hacer los movimientos digitales, o en su defecto no tienen cuentas bancarias para hacer la transferencia por la tanto no han pagado.

La responsabilidad de no recibir los pagos son exclusivamente de Telmex, quienes no designaron al personal correspondiente para sustituir a los que están infectados del Covid-19, por lo tanto se espera que se otorguen algunas facilidades, para realizar el pago de los recibos vencidos y el segundo que ya está por vencer.

De acuerdo con los datos obtenidos se habla que la tienda se abriría de nuevo hasta el próximo 21 del presente, tiempo durante el cual los empleados ya habrán superado la infección.— Juan Antonio OsoriO osorno