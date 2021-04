Ofrece cumplir todos sus compromisos

Gente, prioridad del Panal-PANde Valladolid

VALLADOLID.— En el décimo día de campaña, Alfredo Fernández Arceo, candidato a presidente municipal de los partidos Nueva Alianza (Panal) y Acción Nacional (PAN), realizó caminatas por las colonias de Santa Lucía, Sisal, Bacalar y Vista Alegre.

En estos recorridos el candidato se tomó el tiempo de escuchar y dialogar con todos los vecinos, quienes en su mayoría le manifestaron el hartazgo que tienen de los políticos, que les han prometido, los han esperanzado y siempre les fallan.

“Maestro, a usted lo conocemos, sabemos de su trayectoria, no es como los demás candidatos, usted es un hombre de hechos, no se vaya a olvidar de nosotros, no nos vaya a dejar mal” mencionó uno de los vecinos.

Ante este comentario, el abanderado turquesa, contestó que precisamente como lo conocen, saben que es un hombre que cumple con lo que se compromete, que su activismo social respalda toda duda de sus intenciones de construir un mejor Valladolid, se informa en boletín.

“Mi compromiso y prioridad siempre será con la ciudadanía, y con desarrollar un mejor Valladolid; los pilares de mi gobierno serán el de salir a escuchar de forma permanente a los ciudadanos, a no estar encerrado en una oficina, y a brindarles soluciones a todo problema o necesidad, por muy complicado que sea, vamos a hacer la diferencia con su voto”, comentó Fernández Arceo.