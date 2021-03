Ofrece investigar el abuso de un taxista

Líder del gremio no se enteró sobre maltrato a mujer

VALLADOLID.— Narces Mendoza Arjona, secretario general del sindicato de Taxistas “Adalberto Aguilar Osorio” no tenía conocimiento del incidente en el que incurrieron algunos de sus socios que bajaron a una mujer que acababa de dar a luz de un taxi foráneo en el Hospital General, lo cual consideró inhumano por tratarse de un caso especial, por lo que ofreció investigar el hecho y tomar cartas en el asunto.

Ayer publicamos que taxistas de sindicato “Adalberto Aguilar Osorio” que tienen su sitio en las puertas del Hospital General bajaron a una parturienta que había salido del nosocomio con su bebe en brazos, luego de dar a luz, quien abordó un taxi foráneo, al parecer de su comunidad para volver a su comunidad, con el argumento de que “existen reglamentos internos entre taxistas que no deben violarse”.

La bajaron con su bebé en brazos y la obligaron a abordar uno de sus taxis para llevarla a su pueblo

Dijeron que si los locales, también conocidos como “Duvalines”, acude a su pueblo a subir pasaje, los foráneos no lo permitirían, de modo que tampoco ellos permitirían que ellos den un servicio desde esta ciudad hacia sus comunidades. El hecho fue grabado y subido a las redes sociales como un acto reprobable, sobre todo porque se trata de una mujer que acababa de dar a luz.

Entrevistado vía telefónica Mendoza Arjona, comentó que no tuvo conocimiento de los hechos, incluso apenas se había quitado del Hospital General para supervisar unos trabajos que se realizan en el sitio de los taxistas y nadie le comentó nada al respecto, sin embargo calificó el hecho como “inhumano” porque se trata de un caso especial, en el que no se debió actuar así.

Reconoció que los taxistas de su gremio tienen mala fama ante la sociedad y tratan de mejorar su imagen de manera constante, de tal modo que “damos un paso hacia adelante, pero con esas acciones se dan 20 para atrás”, por lo que acudirá con sus compañeros para investigar los hechos y ofreció que tomaría las acciones pertinentes sobre el caso.

Como se sabe los taxistas “Duvalines”, no gozan de buena imagen ante la sociedad por los diversos hechos en los que se han visto involucrados, como bloquear a otros taxistas que según ellos no cuentan con su documentación en orden, además que meses atrás han bloqueado las principales calles del centro de la ciudad exigiendo sus demandas de no permitir que sigan trabajando taxis que no cuentan con su documentación en orden.— Juan Antonio Osorio