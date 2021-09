Ofrecen variedad de presentaciones de carne ovina en Tizimín

TIZIMÍN.— Los ovinocultores siguen innovando entre el gremio, pues en busca de comercializar la carne de borrego, actualmente ofrecen nuevos productos procesados como jamón, salami y chuleta ahumada.

Luego de firmar un convenio con el Colegio de Bachilleres Agropecuario Cbta 14 y la Asociación de Ovinocultores, se está procesando la materia prima con el fin de buscar un valor agregado a la carne de carnero.

Incluso los productores de ovinos han llevado un local al Tianguis Ganadero para dar a conocer la carne en otras presentaciones.

El líder de la asociación, Gustavo Quintal Tapia, señala que no todas las personas gustan de la carne de borrego asado, por lo que buscan acercar nuevos productos.

“Queremos seguir aumentando la comercialización de nuestros socios para que busquen nuevos clientes, hasta ahora solo un productor está comercializando”, explicó.

Detalla que se lleva la carne al CBTA 14 y ahí se encargan de procesarla y entregarla lista.

Los precios de estos nuevos productos están en 250 pesos el kilo. El socio que ya comienza a comercializar con sus clientes es Rafael Araiza Narváez.

Por otra parte, los criadores de ovinos hablan de las diferentes razas que ofrecen en la muestra ganadera, como la raza dorper o dorper blanco, que ha llevado la ganadería “El Paraíso”.

Manuel Monforte Madariaga explica que esa raza tiene 20 años en México, por lo que ya se adapta a los climas tropicales, cálidos y secos.

“Su principal característica es el peso que alcanza durante los primeros meses de vida, la raza también es lechera, con mucha habilidad materna y tiene mayor producción de carne”, indicó el líder ganadero.

Mejor producción

Enrique Alberto Herrera Gamboa, quien lleva animales de la raza pelibuey, comentó que esta es una de las bases de la ovinocultura en general porque tiene una línea materna, sin olvidar la parte cárnica, que genera que mejore la producción.

Los precios son variables, van desde los 12 mil pesos hasta los 20 mil, de acuerdo con la genética y la edad.

Rafael Araiza, quien cría la raza black belly, dijo que esta raza es pacífica, tiene mayor número de crías en el parto y son más precoces, pues desde los seis meses ya son reproductoras, se adaptan a cualquier tipo de clima y son resistentes a parásitos.

Además no necesita alimento especial para mantenerse físicamente bien, ya que come pasto o pacas y se mantiene en buen estado.

Por último, Gustavo Quintal, quien cría la raza Katahdin, dijo que son borregos que ganan peso desde que son destetes y tienen mayor número de crías.— WENDY UCÁN CHAN Diario de Yucatán

