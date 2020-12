Oportunidades de trabajar y tener ingreso familiar

La llegada a Yucatán de nuevas obras de inversión privada se traduce en oportunidades para que más yucatecos puedan contar con una fuente de ingresos segura que les permita llevar comida a sus hogares, como Rodrigo Magaña Gerónimo, quien encontró en la construcción de la segunda etapa del Desarrollo Inmobiliario Esmeralda Residencial un alivio ante la difícil situación económica actual, informa el gobierno estatal.

Según un comunicado, para el originario del municipio de Halachó y su familia, la llegada de la pandemia del Covid-19 resultó un golpe muy fuerte a su economía, ya que perdió su trabajo y por meses estuvo en busca de una fuente de empleo para cubrir los gastos en su hogar.

“Por la pandemia no había trabajo, las empresas estaban cerradas y las personas se quedaron sin empleo; yo, viendo esto, vivía preocupado por no saber qué va a pasar o qué tengo que hacer para mantener a mi familia”, dijo el padre de tres niños.

Sin embargo, se afirma en el comunicado, gracias este tipo de inversiones, que son resultado de las gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal y que generan derrama económica y empleos, la preocupación se ha ido y hoy Magaña Gerónimo tiene la certeza de cuenta con un empleo seguro, lo que le hace sentir muy afortunado.

“Estas inversiones nos caen muy bien porque no había trabajo, son necesarias porque nos estábamos ahogando en nuestras deudas y veo que, así como yo, otros compañeros están tranquilos con el ingreso de la obra”, señaló el padre de familia.

De 35 años edad, Magaña Gerónimo dijo que es importante que sigan llegando inversiones porque representan trabajo para muchas familias que lo necesitan.

Víctor Manuel Chuc Tec, quien trabaja como albañil en la obra de construcción de la planta procesadora Sahé de Grupo Kuo, a su vez dijo sentirse agradecido por la oportunidad de trabajo que se le presentó a través de esta inversión, ya que por la emergencia sanitaria se quedó sin empleo, lo que lo tenía muy tenso, pues poco a poco se gastaban sus ahorros.

“En mi casa logramos subsistir gracias a mis ahorros, pero después de los primeros meses ya se estaban gastando y tuve que empezar a buscar trabajo”, narró.

Chuc Tec agradeció lo que hace el gobierno estatal para que lleguen más inversiones a Yucatán, ya que, dijo, él es el mejor de los ejemplos de los beneficios que traen.

“Tener un trabajo bien, con seguro y que me respalde me parece lo más afortunado porque muchos no lo tienen; por eso me parece bien que sigan llegando las empresas a darnos más trabajo.

“Mientras más vengan, más trabajo será para la gente”, indicó.

De un vistazo

Bendecido con trabajo

Santos Gaspar Cocom Tzuc, quien también labora como albañil en la construcción de la planta procesadora Sahé de Grupo Kuo, se dijo bendecido de contar con este trabajo, cuando hay tanta gente que no tiene empleo. “Es bueno que el gobierno del estado traiga más inversiones que nos ayuden”.

Tristeza

Cocom Tzuc dijo que por la pandemia de Covid-19 pasó meses sin empleo y eso le daba tristeza, pues no tenía dinero para su familia; sin embargo, ahora se siente agradecido de tener un ingreso seguro.

Más inversiones

“Doy gracias porque nos está llegando más trabajo, es muy bueno lo que se está haciendo, ojalá que vengan más”, expresó.

Derrama económica

El gobierno de Yucatán dice que de esta manera, atrayendo nuevas inversiones, contribuye a mejorar la situación de las familias yucatecas, con empleos y mayor derrama económica que brinden seguridad y certeza.