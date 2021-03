Optimismo en Progreso

Prevén aumente el turismo en Semana Santa

Prestadores de servicios turísticos y visitantes del Puerto de Progreso reconocen que un periodo vacacional de Semana Santa exitoso es posible si todos ponen de su parte para minimizar los riesgos de contagio de Covid-19, observan las medidas sanitarias y se conducen con responsabilidad.

Tanto para visitantes como para trabajadores del sector turístico, no importa tanto que no se organicen concierto masivos o actividades tumultuosas en la playa, lo que la gente busca después de un largo confinamiento es la oportunidad de despejarse, relajarse, disfrutar de la playa y convivir con la familia de manera cuidadosa.

En un recorrido por el malecón, reporteros del Diario platicaron con prestadores de servicios turísticos de la zona así como con visitantes, los primeros se mostraron cautelosos en cuanto a sus expectativas, pues comentan que aunque ellos pueden implementar las medidas sanitarias que establecen las autoridades, todo estará sujeto a que las propias autoridades mantengan abiertas las playas. Por su parte los visitantes algunos comentan que les gustaría volver en Semana Santa a Progreso, pero otros consideraron que preferirían visitar otros puntos de la costa menos concurridos.

María Cortez, recepcionista hotelera, señaló que los prestadores turísticos tiene optimismo y esperanzas de un buen periodo vacacional de Semana Santa. Un anticipo de ello ha sido el pasado fin de semana largo donde numerosas familias llegaron a la playa a disfrutar del sol, la arena y el mar, Los hoteles como el “Playa Linda” es hospitalario, confortable, cálido y cuenta con varios servicios.

Otra recepcionista hotelera, Gabriela Cruz, explicó que los trabajadores turísticos saben muy bien lo que está en juego en las próximas vacaciones de Semana Santa, es por esa razón que se observan con esmero el cumplimiento de las normas y protocolos sanitarios para minimizar los riesgos de contagio de Covid-19.

“Nosotros sabemos muy bien que debemos apegarnos a los protocolos sanitarios, instalaciones y el personal debe ofrecer esa seguridad que busca el huésped, hemos tenido un muy buen fin de semana con buena ocupación así que pensamos que podría ser un periodo de Semana Santa muy bueno, pero eso dependerá de que las autoridades mantengan abiertas las playas”, dijo

“Si las playas no abren para Semana Santa sería muy malo, porque la gente quiere salir a distraerse, relajarse, ha sido mucho tiempo encerrados en casa. La playa es un espacio abierto que la gente quiere disfrutar y como no queremos que las playas cierren nosotros ponemos nuestra parte para que eso no ocurra” destacó.

Fernando Piñeyro visitó Progreso luego de mucho tiempo de no hacerlo. Explicó que está viviendo un momento muy especial y aprovechó que se dio esta oportunidad del fin de semana largo para recorrer el Malecón acompañado de una amiga y su inseparable guitarra.

“La playa está muy bien, el ambiente es muy agradable, los colores, olores, sabores, me gusta mucho Progreso, hacía mucho que no venía” comentó.

Piñeyro dijo que si vendría de nueva cuenta en Semana Santa aunque no se programen eventos y actividades multitudinarias, pues dijo el disfruta las cosas tal cual.

Cristy Rodríguez también comentó sentirse muy contenta y a gusto de disfrutar del paseo por la playa luego de mucho tiempo de no poder hacerlo. Destacó que la playa estaba limpia, la arena blanca y el ambiente era muy agradable. Volver en Semana Santa es una posibilidad, no importando que no se organicen conciertos o eventos que impliquen amontonamientos.

Ivana Castañeda explicó que fue de repente que tomó la decisión de ir a la playa, el día soleado y la cercanía de Mérida fue lo que le motivó. Le gusta pasar el día a la orilla del mar, disfrutar el ambiente y pasarla bien con la familia. Dijo que la playa luce muy bonita, sin embargo advirtió que al llegar, muy temprano, los alrededores estaban despejados, pero ya al medio día la afluencia era muy grande y eso no le gusta tanto.“No creo venir en Semana Santa a Progreso, pienso que se van a dar muchos amontonamientos, yo preferiría ir otra parte con menos gente” comentó. Abraham Varguez, otro visitante de Mérida, explicó que se animó a ir a Progreso porque el día se prestaba para eso por la temperatura y el cielo despejado. “Progreso, porque es lo más cercano a Mérida y aquí la pasamos, comemos, tomamos algo, nadamos, jugamos en la arena. Pero ahora ya hay mucha gente, el amontonamiento no me gusta, quizá para Semana Santa vengamos a la playa pero buscaríamos algún lugar lejos del amontonamiento” dijo.—Emanuel Rincón