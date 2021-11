Optimista inicio del Buen Fin en los municipios de Yucatán

VALLADOLID.— Con una buena afluencia de compradores, ayer comenzó el Buen Fin, que concluirá el próximo martes 16, por lo que los empresarios esperan que este fin de semana que se acerca, las ventas sean mucho mejores, tomando en cuenta que llega la quincena y que además el próximo lunes es día inhábil y pueden salir a comprar las familias.

Empresarios del ramo textil, calzado, adornos navideños, entre otros, comentaron que se empieza a notar un ligero aumento de clientes en los negocios respecto de un día normal, sin embargo no es tan significativo para decir que están vendiendo bien.

Sin embargo consideraron que este fin de semana que se acerca, el incremento será mayor, debido a que muchos trabajadores cobran sus quincenas el sábado o el domingo, otros será hasta el lunes 15, de modo que serán tres días consecutivos que podrían ser de los mejores.

Tomando en cuenta que el año pasado no se llevó al cabo el Buen Fin, debido a la pandemia, ahora todos los empresarios esperan un incremento del 100% comparado con 2020, cuando los negocios no esenciales se mantuvieron cerrados por varios meses y no pudieron vender nada.

A pesar que hace unos meses que se empezó con la reactivación económica, cuando la mayoría de los negocios fueron abriendo de manera paulatina, aún no se han recuperado de la mala situación que pasaron, de modo que ahora, con el Buen Fin, es una oportunidad que les dan para que puedan empezar a recuperarse, por lo que esperan buenas ventas, sobre todo este fin de semana.

Varios comerciantes tienen fijado su distintivo en las puertas de su local comercial, en los que indican las promociones y descuentos que ofrecen, algunos de un 10, pero otros hasta de un 30% de descuento, incluso en un supermercado se ofrece promociones en vinos y licores.

En una tienda departamental que funciona en el centro de la ciudad se están ofreciendo diversos descuentos, según sea el artículo o producto que el cliente pida, incluso en sus exhibidores están las etiquetas de los descuentos, por lo tanto son los clientes quienes deciden comprar de acuerdo a sus necesidades.

Otro de los factores que beneficiarán el plan es que el próximo lunes es un día inhábil de acuerdo con la ley, por lo tanto se acerca un puente y se contará con la presencia de muchos visitantes de la península por lo tanto habrá mayor movimiento comercial en el centro de la ciudad.

Las buenas ventas, además del sábado y domingo se prolongarán para el lunes y martes, tomando en cuenta la quincena, y si los burócratas reciben un anticipo de su aguinaldo, las operaciones pueden ser mejores, de modo que hay buenas expectativas, luego de varios meses de estar en una situación difícil.

En Tizimín, artículos para el hogar, motocicletas, dispositivos electrónicos así como ropa y calzado fue lo que más compraron ayer tizimileños y personas de municipios vecinos, quienes llegaron para aprovechar los descuentos del Buen Fin.

Aunque desde hace varios días comercios del centro ya habían puesto sus ofertas a la vista, ayer al iniciar la fecha oficial se vio mayor movimiento en las calles del primer cuadro de la ciudad, en las tiendas departamentales y en supermercados.

En las grandes tiendas los teléfonos celulares, las pantallas planas de 50 y 32 pulgadas fueron los artículos que más se estuvieron llevando pues les daban facilidades de pago con enganches mínimos.

Incluso se estuvieron apartando artículos de línea blanca principalmente refrigeradores y lavadoras con la promesa se regresar por ellos el fin de semana.

También ofrecieron descuentos las casas de empeño, además que pusieron en remate computadoras portátiles que se daban en 10 mil, 12 mil y 14 mil pesos, inclusive trastes de cocina y vajillas que estuvieron ofertando de 50 a 150 pesos.

Los que no se quedaron atrás fueron los establecimientos de ropa y calzado que ofrecieron rebajas de 30% a las prendas y en zapatos para toda la familia y se dieron más descuentos de 10 y 15%.

Los em7pleados señalaron que por el momento la gente ha estado averiguando precios y haciendo comparativos para que el fin de semana cuando tengan el dinero los adquieran.

Comerciantes de línea blanca dijeron que lo mejor vendrá el fin de semana pues muchos todavía no tienen dinero y esperan hasta la quincena, o el domingo, cuando baje gente de comisarías así como de los puertos.

En un supermercado una motocicleta que estaba en 20 mil pesos se ofertó ayer en 18 mil, lo que aprovechó un tizimileño para adquirirla.

Las pequeñas tiendas del centro que venden bisutería, cosméticos, lencería, juguetes entre otros también sacaron sus letreros de promociones.— Juan Antonio Osorio Osorno / WENDY UCÁN CHAN