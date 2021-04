Optimus Prime, ahora en Izamal

Bromas sobre la seguridad por la visita del robot

IZAMAL.— La llegada de un visitante admirado por chicos y grandes que ha tenido presencia en la mente de varias generaciones causó anteayer en Izamal que los presentes en el parque Zamná del centro de la ciudad se asombraran de ver al famoso Optimus Prime, personaje de la película Transformers.

La llegada del personaje fue señalada como “una llegada de auxilio”, ante la ola de robos que se da en la ciudad en los parques infantiles, bustos de personajes ilustres de Izamal y de la Revolución, casas habitaciones, comercios, además de la ola de robos de motos en la ciudad y ante la falta de seguridad de los ciudadanos.

“Llego el robot para que no se sigan robando las motos aquí en el centro de Izamal, para detener a los ladrones, lo que no pueden hacer los policías, llegó a Izamal porque está terrible la ola de robos”, expresó Marcos Gamboa.

-“Como la Policía y el Ayuntamiento no pueden hacer nada, creo los ciudadanos vamos a contratar al robot; está de paseo y no nos van a cobrar mucho, los ladrones van a temblar porque ahora sí se les va a detener por el super robot, a ver si así ya no roban los juegos de los parques y las cocinas económicas”, indica Luis May.

Los cocheros, por su parte, en tono irónico, destacaron que en realidad el robot de conocida zaga japonesa, llegó a Izamal para cuidar el palacio municipal ante las elecciones venideras y cambio de gobierno, para que nadie se robe el escudo de armas de la ciudad como paso en la administración 2015-2018, (que presidió Warnel May Escobar), que al final el ex tesorero Yasir Burgos entregó en una bolsa.

Cabe mencionar que niños que estaban en el centro en el momento que el robot caminaba por el parque Zamná no desaprovecharon la oportunidad de fotografiarse con él, al igual que jóvenes y adultos ya que fue toda una sorpresa.— José Candelario Pech Ku