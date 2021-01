Oración por la guía de Dios

Celebran misa de la Epifanía del Señor en el Sur

TZUCACAB.— En la parroquia de San Francisco Javier se ofició la misa de la Epifanía del Señor y el presbítero Ricardo Sabido Fernández exhortó a los fieles a que le pidan a Dios que siga iluminando con su estrella para guiarnos en la vida.

“Epifanía significa manifestación, revelación, algo que se muestra, que estaba oculto, pero que ahora se puede ver, lo que se subraya en este misterio es un Dios que se muestra a sí mismo, un Dios que antes estaba oculto en su divinidad pero que asumiendo la naturaleza humana y se hace visible, se puede ver y escuchar”, expresó en la homilía.

“Se puede tener un contacto más directo con él, como respuesta a esta manifestación de Dios aparecen los Reyes Magos que van a su encuentro, vienen de tierras lejanas, en un tiempo en que no había transportes ni carreteras, emprender un viaje en esos tiempos era toda una aventura, una odisea de varios meses”, abundó.

“Ahora nos podemos preguntar qué estamos haciendo para salir al encuentro de ese Dios, cuánto tiempo y cuánto esfuerzo invertimos en nuestra vida para salir al encuentro del Señor”.

“La estrella no solo es un adorno, significa la luz del Señor que ilumina y guía a Melchor, Gaspar y Baltazar para que no se pierdan en el camino, pues en esos tiempos no había GPS”.

“Dios siempre nos muestra el camino, a lo largo de nuestra vida nos está mandando diferentes estrellas, a veces es una persona que te da un consejo, alguien que te hace ver alguna situación, algo que escuchaste, la misma palabra de Dios, hay que estar atentos y alertas para ver cuál es la estrella”.

“También nos podemos preguntar qué le podemos ofrecer al Señor, algún gesto, una oración, nuestro tiempo”, concluyó.— MARTÍN CHAC BACAB