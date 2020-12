Otorgan aparatos funcionales en 12 casas de Tizimín

Apoyo a sector vulnerable

TIZIMÍN.— Acompañado de la presidenta del DIF Municipal, Nazly González González, el alcalde Mario González González hizo entrega casa por casa de aparatos funcionales, entre sillas de ruedas, burritos, andaderas y muletas, a personas con discapacidad, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre.

Con previa solicitud de los beneficiarios, el primer edil realizó un recorrido por distintos puntos de la ciudad para visitar los hogares de 12 tizimileños y entregarles su apoyo.

González González indicó que como Ayuntamiento ponen su granito de arena para contribuir a mejorar la calidad de vida de todas las personas.

“A pesar de que el Ayuntamiento no es rector en las políticas públicas de salud, desde el inicio de nuestra administración municipal, no hemos dejado de sumar esfuerzos con los gobiernos federal y estatal y hemos destinado recursos para apoyar a grupos vulnerables y las personas con discapacidad no son la excepción”, señaló el alcalde.

Anteayer, por gestiones del Ayuntamiento, a través del DIF, la presidenta del organismo municipal entregó 15 sillas de ruedas a igual número de beneficiarios.

Las sillas de ruedas fueron gestionadas ante la administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Yucatán.

Su titular, Zhacil Méndez Hernández, llegó a la ciudad de los reyes para acompañar a las autoridades municipales en la entrega.

La titular del DIF Municipal señaló que las autoridades de esta ciudad trabajan de la mano con otras dependencias de gobierno con la finalidad de apoyar a más personas.