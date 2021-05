Otra denuncia contra policías de la SSP

“Si no les daba mi contraseña me iban a hundir”

MOTUL.— Surge otra denuncia contra agentes de la SSP, que en esta ocasión decomisaron una motocicleta y detuvieron a su conductor, un padre de familia que salía de Dzilam de Bravo.

El afectado asegura que los uniformados le exigían dinero “para arreglar la situación”, entre otras cosas.

Armando P.C.R. señaló que el pasado miércoles 26 fue víctima del abuso policiaco, al ser detenido y decomisado su vehículo.

“También fui encerrado al lado de las personas de Sinanché en las celdas de Mocochá, y la verdad sí me perjudicaron, no tengo dinero, tengo cuatro hijos y esa moto es mi fuente de trabajo, que ahora no puedo recuperar, la llevaron a un corralón de Mérida.

“Me dijeron que tengo que pasar por un papel a Mocochá desde ayer (viernes), pero por falta de recursos no he ido, el problema es que no tengo quien me apoye ni los medios para averiguar qué pasó con mi moto”, apuntó.

El quejoso agregó que no logró ver el número económico de la patrulla de la SSP cuyos elementos lo detuvieron, pero sí vio la de la unidad en que se llevaron su moto, que es 2200.

“La que me detuvo se regreso a Dzilam de Bravo, fui cambiado de unidad junto con mi moto en la entrada de Dzilam González”.

Afirmó que lo detuvieron al alcanzarlo en el kilómetro 2.6, saliendo de Dzilam de Bravo.

“Los que me condujeron camino a las celdas de Mocochá me revisaron el celular bajo la amenaza de que si no les daba mi contraseña me iban a hundir en la cárcel”, continuó.

“La unidad 2200 iba al mando del oficial José Poot S., que es el más prepotente, y un tal Juan Nah H”, detalló.

Por último, aseveró que los oficiales que lo detuvieron le preguntaban insistentemente si tenía dinero para llegar a un arreglo, “pero la verdad no traía nada porque fui a dejarles dinero a mis hijos en Dzilam de Bravo”.— M.C.T.