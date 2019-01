Otro exalcalde culpable de abuso

Condenan a exedil de Seyé cinco años después de su crimen

SEYÉ.— A cinco años de los hechos y a poco más de tres años que comenzó el juicio penal, el juez 5o. de Distrito en Mérida, Carlos Solís Briceño, ayer miércoles dictó sentencia contra el alcalde de Seyé de 2012 a 2015, Ermilo Dzul Huchim, por las agresiones que denunció el periodista Edwin Canché Pech, colaborador del Diario.

El caso data del 1 de enero de 2014, cuando Canché Pech cubrió el choque de una camioneta conducida por Sergio Dzul Huchim, menor de edad y sobrino de Dzul Huchim, contra la casa de Amada Pech, quien avisó al periodista sobre el caso.

Al verlo, el entonces edil ordenó detenerlo y golpearlo, lo que hicieron el entonces director de la Policía, Juan Chuc Aldana, y los agentes Felipe Antonio Tut Chalé, Fernando Chuc Pech, Andrés Díaz Kantún y Adrián Vázquez Pantoja.

Los cinco policías fueron detenidos el 24 de mayo de 2014 por orden del Juzgado 5o. de Distrito, pero éste no ordenó capturar a Dzul Huchim porque indicó que, como alcalde, tenía fuero.

Tras dejar la presidencia municipal el 31 de agosto de 2015, Dzul Huchim —quien en 2012 no obtuvo la candidatura del PRI pero ganó con el PRD— fue detenido el 22 de octubre de ese año en una calle de Acanceh y llevado al penal de Mérida.

Al día siguiente, el expriista fue trasladado al juzgado, que lo declaró sujeto a juicio penal y lo liberó bajo fianza de 35,000 pesos, la misma caución que pagaron los expolicías procesados.

Canché Pech denunció a Dzul Huchim por secuestro, privación ilegal de la autoridad, tortura y delitos cometidos contra la libertad de expresión ante la Procuraduría General de la República, pero ésta consignó el expediente por lesiones y abuso de autoridad.

Debido a que el Juzgado 5o. de Distrito y el Tribunal Unitario de Yucatán se negaron a reclasificar los delitos, Canché Pech promovió un juicio de amparo en el Tribunal Unitario de Campeche.

Este último concedió la protección de la justicia federal, pero no para incluir los ilícitos mencionados sino para poner en duda que el demandante es periodista.

Revisión de amparo

Ante ello, se impugnó la resolución y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el 1 de marzo de 2017 resolvió a favor de Pech Canché, es decir, lo reconoció como periodista de profesión.

Sin embargo, no se incluyó el delito de tortura, a pesar de que durante una hora el entonces alcalde y varios policías golpearon al reportero en Palacio Municipal.

A casi tres años y tres meses que el 23 de octubre de 2015 se inició el juicio penal contra el exalcalde, Canché Pech informó que ayer miércoles el juez federal dictó sentencia contra Dzul Huchim, pero en otra audiencia se sabrán los términos del veredicto de culpable de lesiones y abuso de autoridad.

“Aunque la denuncia se hizo también por secuestro y privación ilegal de la libertad, no los tomaron en cuenta porque, según la PGR, el secuestro no existe en Yucatán”, destacó.

Aseveró que con la sentencia se sienta un precedente en Yucatán al hacerse justicia para los que trabajan en los medios de comunicación, a fin de que se respete la labor periodística.

Tardanza de un lustro

“Son cinco años; aunque tarde, la justicia llegó”, dijo Pech Canché.

Agradeció a la agrupación Artículo 19 y a la asociación civil Equipo Indignación por darle seguimiento al caso.

En menos de cuatro meses, Dzul Huchim es el segundo expresidente municipal de Yucatán condenado por delitos contra periodistas.

A mediados de septiembre de 2018 un juez de Control en Mérida encontró culpable de abuso de autoridad a Pastor Agustín Canul Zárate, priista que gobernó Cacalchén de 2015 a 2018, y le impuso 10 sanciones, que no incluyeron ir a prisión, por la detención violenta y sin causa legal de Mauricio Can Tec ocurrida el el 7 de marzo de 2017, cuando tomó fotos del actuario que le entregó al entonces alcalde la notificación de que se le retendrá su sueldo para cubrir un pagaré que firmó en 2010 y la pensión alimenticia de su hijo menor de edad, en atención a un juicio que promovió su exesposa, Yazmín Odette Espadas Espadas.— Mauricio Can Tec/ Flor Estrella Santana