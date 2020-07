Otro grupo de Tinum demanda la ayuda oficial

Protestan por un apoyo

XCALACOOP, comisaría de Tinum.— Un grupo de poco más de 150 personas de esta comunidad protestó contra el gobierno del Estado y contra la alcaldesa Natalia Mis Mex, inconformes porque no fueron tomados en cuenta en un plan de empleo temporal.

Algunos de los inconformes afirmaron que el municipio ya recibió recursos para ese plan, pero que solo se apoyaría a allegados de las autoridades municipales.

Ayer por la mañana líderes de la comunidad identificados con el PRI invitaron al pueblo para que acuda a manifestarse en la comisaría, por lo que más de 150 se congregaron en el lugar con carteles en los que exigían que se les tome en cuenta, ya que la mayoría de ellos se quedó sin trabajo.

Muchos trabajaban en los hoteles de la zona arqueológica de Chichén Itzá, otros son artesanos del mismo lugar y desde hace tres meses que no tienen ningún ingreso, y sus familias están pasando serias necesidades al no tener ningún ingreso, y no saben hasta cuándo regresarán a su empleo. Los que trabajan en los hoteles y restaurantes fueron despedidos.

Luego de una hora y media de manifestación arribaron al lugar policías municipales y estatales, quienes les explicaron que es el gobierno estatal el que maneja el programa de empleo temporal y no el municipio, y los exhortaron a solicitar el apoyo de manera directa, por lo que los inconformes elaboraron un listado con los nombres de cada uno de ellos para enviar al gobierno estatal.

Luego de una hora y media de protesta, poco a poco se fueron dispersando, pero dijeron que enviarán su petición a las autoridades para que los apoyen.

Sobre el asunto en llamada telefónica la alcaldesa Natalia Mis Mex, explicó que el gobierno estatal dispuso apoyar a 200 personas para el empleo temporal, los cuales son de la comisaría de Pisté, pero adicional a ello el municipio apoya a una cantidad similar en la misma comunidad, en donde hay más gente que se quedó sin empleo.

Sin embargo, considerando la mala situación económica que se vive en el municipio, determinó apoyar a 40 personas esta comunidad, a quienes les pagará $500 semanal de lunes a viernes como empleo temporal, pero eso lo está haciendo con recursos del mismo Ayuntamiento.

De la misma manera se apoyará a 40 más en las comisarías de Tohopkú, otra cantidad igual en San Francisco y también en la cabecera, pero insistió en que son recursos de la Comuna.

Comentó que lamentablemente no hay dinero que alcance para apoyar a todo un municipio, por lo que se pensó en los más necesitados y además es de acuerdo con los recursos con los que cuente.

En cuanto a la manifestación en esta comunidad, comentó que es más político, ya que los participantes están identificados con el PRI y son los mismos que se oponen al desarrollo de la comunidad, ya que desde el inicio de su administración se han opuesto a todo, incluso se impidieron construir un centro comunitario en el centro de la comunidad, por lo que el municipio se vio en la necesidad de comprar un terreno en otro lugar para desarrollar el proyecto.

Entre algunos de los líderes de la comunidad identificados con el PRI mencionó a José Alberto Domínguez Magaña, Miguel Aarón Carballo Hoil, Marcos Palomo Hoil, César Iván Hoil, Fredy Federico Pool Teh, Santos Alberto Hoil Caamal, Julio César Mérito Palomeque, César Hoil, Cesar Moo, Santos Hoil Caamal, Luis Alberto Perera Balam, Juan Bautista Palomo Hoil, Viridiana Poot Hoil, entre otros.

Comentó que estas personas siempre se han opuesto al desarrollo de su pueblo, a pesar que se les ha llevado proyectos, pero, lo rechazan, solo por cuestiones políticas. Dijo que está programado construir en esta administración un tanque elevado para el agua potable, así como también una cancha de usos múltiples, entre otras obras, esperando que se los permitan, ya que además se generan empleos con los planes.— Juan Antonio Osorio Osorno