Otro hospitalizado en IMSS de Motul

Unos vecinos de la ciudad piden mayor prevención

MOTUL.— Vecinos de esta ciudad pidieron mayores medidas de prevención en esta cabecera, luego que Baca informó anteayer de su primer caso confirmado de Covid-19; Muxupip confirmó su segundo caso y Cacalchén dijo que tiene dos casos sospechosos.

Motul reportó sus tres primeros casos el 28 de marzo. El lunes 20 informó de un nuevo caso confirmado (la taquillera de la terminal de autobuses de Plaza Oasis, edificio que se cerró ese lunes y se reabrió el miércoles 22) y 31 sospechosos (el esposo de la mujer y 30 pasajeros).

El municipio colinda también con Telchac Pueblo, Dzemul, Bokobá y Cansahcab.

Se averiguó que ayer viernes una mujer que fue al consultorio del DIF Municipal fue remitida al hospital del IMSS en esta ciudad y quedó internada como caso sospechoso de Covid-19.

Con el protocolo de seguridad sanitaria, paramédicos de la Policía Municipal la llevaron al IMSS, donde personal con equipo de protección salió a recibirla.

Personas consultadas dijeron que debido a que ya se está en la fase tres (epidemia) de la emergencia nacional por Covid-19, lo mejor es quedarse en casa y usar cubrebocas cuando se sale.

En una reunión realizada anteayer en Palacio Municipal, mototaxistas dijeron que la prohibición estatal de llevar más de un pasajero mermará sus ingresos.

Funcionarios municipales les dijeron que pueden llevar dos pasajeros solo cuando uno de ellos es un enfermo o un adulto mayor, y les advirtieron que se sancionará al que lleve más pasajeros o no use tapabocas.— Mauricio Can Tec