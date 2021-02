Otro interesado en ser líder ganadero

Ex titular de la AGL de Tizimín quiere repetir

TIZIMÍN.— En la Asociación Ganadera Local (AGL) de este municipio esperan la autorización de la Secretaría de Salud de Yucatán para emitir la convocatoria y determinar si habrá o no asamblea electiva.

Mientras más se acercan los tiempos, hay desesperación en el gremio ganadero, pues ahora uno más se ha sumado a la lista de aspirantes al cargo de presidente de la asociación.

Todavía la semana pasada hicieron públicas sus aspiraciones Ana María Cruz Rodríguez y Salvador Pérez Arjona.

Sin embargo, ahora hay un tercer interesado: se trata de Miguel Alamilla Duarte, quien busca repetir pues ya había sido presidente del gremio durante el período 2017-2019 y buscaba reelección pero no lo consiguió.

La situación parece no estar muy clara pues según informó ayer José Alberto Loría Fuentes, presidente actual de la AGL, todavía el mes pasado se envió un oficio a la SecretarÍa de Salud solicitando la autorización para llevar al cabo la asamblea electiva.

Sin embargo aún no hay respuesta, incluso han estado insistiendo pues de acuerdo con los estatutos tienen los dos primeros meses del año para realizar el cambio.

“Con la salud no se juega, en estos días nos deben resolver. Tampoco quiero ser eterno ni me quiero quedar en el cargo; mi periodo ya terminó, pero vamos a esperar a ver qué nos van a decir por la Secretaría de Salud, porque incluso se explicó en la solicitud que no todos los agremiados suelen asistir a las asambleas y tenemos un espacio amplio y abierto donde pueden estar los socios”, explica.

Dijo que a todos los candidatos que surjan se les va a apoyar pues ahora ya tienen conocimiento de tres sin embargo una vez que se saque la convocatoria podrán registrarse de manera oficial.

En cuanto al caso de Ana María Cruz, quien ha solicitado los estatutos y el padrón de socios, dijo que ya se le entregó y solo está pendiente los datos de los socios, que es lo que no se le ha entregado debido a que hay una ley que los obliga a resguardar dicha información, aunque dijo que no tienen problema en dárselo y que tome los datos que vaya a requerir, siempre y cuando espere hasta que se haya inscrito junto con su planilla.— WENDY UCÁN CHAN