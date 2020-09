Otros espacios públicos reabren en Valladolid

El parque y el bazar ya activos en Valladolid

VALLADOLID.— La reactivación económica continúa en esta ciudad, pues luego de seis meses de estar cerrado el parque principal y el Bazar Municipal, finalmente ayer viernes fueron reabiertos, lo que aprovechó la gente para acudir a esos lugares.

En el caso del parque principal, fue cerrado en la segunda quincena del mes de marzo pasado, de tal modo que ninguna persona podía ingresar, en perjuicio de unas personas que tienen adentro puestos semifijos en los que ofrecen diversos productos para los turistas.

Los dueños de los puestos cerraron y sus productos se los llevaron a sus casas, los que pudieron, de alguna forma vendieron algo, pero la mayor parte de la mercancía se les descompuso y tuvieron pérdidas, además de no obtener recursos para mantener a sus familias.

Sin embargo ayer viernes todo fue distinto, pues al abrirse el parque, algunos de ellos regresaron ya para vender, como los heladeros, paleteros, incluso los que venden raspados, pero en el caso de los otros que venden diversos productos como dulces, frituras, entre otras cosas, apenas se preparan para abrir hoy sábado o mañana domingo.

Se les informó que el parque estará abierto desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche, hora en que se volverá a cerrar, debido a los contagios del Covid-19 que no se detienen, sino todo lo contrario van en aumento.

En el caso del Bazar Municipal, normalmente funcionan varios puestos de venta de alimentos, incluso es el sitio que buscan los turistas para comer debido a que encuentran buena gastronomía local y a precios razonables, que por cierto son más baratos que los restaurantes que funcionan en los alrededores del parque principal.

En la parte frontal de cada puesta se ponían sillas y mesas, mismas que fueron llevadas al iniciarse la pandemia, pero en cuanto les permitieron abrir de nuevo a los locatarios les indicaron que solo podían vender para llevar, por lo que casi nadie vendía, debido a que los clientes no tienen un lugar para estacionar sus vehículos para bajarse a comprar, además de que no había clientes al estar cerrados los cuatro accesos a la ciudad y no llegaban los turistas.

A partir de ayer viernes les permitieron instalar de nuevo sus mesas, pero solo se permite dos comensales por mesa, aunque esto algunas familias no lo respetaron, y se juntaban en ciertos momentos, pero personal del ayuntamiento se les acercaba para darles indicaciones de que deben respetar los protocolos de salud, sobre todo la distancia.— Juan Antonio Osorio