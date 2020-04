Oxkutzcabense fallece en Estados Unidos por Covid-19

OXKUTZCAB.- Justino Gamboa, migrante que radica en Portland, Portland, perdió a su madre por COVID-19, pide que la enfermedad sea tomada en serio.

Para despedirse de su madre solamente, el originario de Oxkutzcab, se comunicó con ella vía telefónica y un traductor le dijo estas palabras: “la vamos a extrañar mucho, le damos gracias por todo lo que hizo por nosotros. Dios la ama”.

Su madre María Alejandra Itzab Bautista, falleció de coronavirus a los 64 años, la mencionada ciudad estadounidense; la familia Gamboa Itzab, no pudo estar junto a su madre en sus últimos días de vida, por las restricciones en los hospitales.

Justino Gamboa cuenta su experiencia tras la pérdida de su madre a causa del coronavirus.

La mujer ingresó al hospital el 23 de marzo "por problemas respiratorios”, el 25 de marzo salió positiva de coronavirus, y esa fue la última vez que la vio.

Ya en el hospital, sola sin su hijo o esposo, sin nadie que la acompañara, el estado de salud de la señora Bautista empeoró porque también padecía diabetes y alta presión.

Justino Gamboa, asegura que su madre tomaba las medidas necesarias para no enfermarse pero no sabe cómo se contagió.

Él también resulto positivo al tener contacto con ella, por lo que guardó cuarentena por 14 días.

La mujer falleció el primero de abril, para Justino y su familia, este fue el primero de tres golpes; Uno la muerte; el segundo igual de doloroso, no haber estado con ella en sus últimos días de vida; La tercera, ni siquiera abrazarla y limitarse a solo verla en la distancia.

La familia de Justino está guardando luto, pero ni siquiera juntos, todos separados para evitar una tragedia más en la familia.

Su familia, sus hermanos y su papá, cada quien lloran la perdida por separado porque no pueden verse, están respetando la contingencia, "cada quien, en su casa”.

Gamboa, pide a todos tomar las medidas necesarias para no pasar por el mismo sufrimiento de perder a un ser querido. También hizo un llamado para cuidar a todos, especialmente a familiares mayores que tengan un estado de salud delicado.

“Cuando vayamos a la tienda no vayamos todos, no llevar niños, me entiende, que vaya no más una sola persona y protegida, ponerse la máscara, tratar de no acercarse a otra gente, sea quien sea no”.