Paciente con Covid-19 de Ticul, estable

Está aislado igual que sus familiares, informa el alcalde

El enfermo de coronavirus Covid-19 de Ticul permanece en condición estable, sin ningún tipo de complicación y permanece aislado al igual que sus familiares, informó ayer por la tarde el alcalde Rafael Montalvo Mata, en una transmisión por la red social Facebook.

Al poner al día a los ticuleños sobre los casos de la enfermedad en el Estado, Montalvo Mata cometió una equivocación al decir que “ya son tres fallecidos por coronavirus en Ticul”, error que le señalaron sus seguidores y rectificó que era el número de víctimas mortales Yucatán.

Al inicio de la transmisión, Montalvo Mata precisó que lo hacía desde su domicilio debido a que en ese momento el centro de Ticul y todas las instalaciones municipales estaban siendo sanitizadas.

En el caso del paciente con coronavirus dijo que no presenta síntomas de gravedad y que era monitoreado por personal de la Secretaría de Salud de Yucatán, al igual que como lo hace con todas las personas con el mal.

A otra pregunta de un seguidor aclaró que el municipio no realiza las pruebas de Covid-19, sino la SSY.

Por otra parte, en municipios del oriente, como Valladolid, continuó ayer el perifoneo a cargo de cuerpos de seguridad para que la gente permanezca en sus casas.

En Progreso, frente al Palacio Municipal ayer hubo una manifestación de pescadores que demandaban apoyos al alcalde Julián Zacarías Curi.

La alerta de pandemia no detuvo a decenas los hombres de mar a quienes no les importaron los riesgos de contagio al no mantener la sana distancia y que solo algunos llevaban cubrebocas.

La protesta estuvo a punto de salirse de control, tanto que unos 50 agentes de la Policía Municipal fueron desplegados frente el Palacio Municipal para resguardar el edificio, además que llegaron elementos de la Guardia Nacional quienes se mantuvieron a la expectativa.

En esa misma comunidad, autoridades batallan para que ocupantes de casas de playa se mantengan aislados y los desalojan de la playa por medio de los drones parlantes.— Hipólito Pacheco Perera / Megamedia

