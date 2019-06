Padres cierran plantel

Enojo por cambio de un maestro en Sisbicchén

VALLADOLID.— Padres de familia de la escuela primaria, “Cristóbal Colón”, de Sisbicchén, comisaría de Chemax, cerraron el plantel desde el lunes pasado, debido a que la Secretaría General de Educación de Yucatán (Segey), cambió de lugar al profesor Reyes Góngora del tercer grado sin justificación alguna, y hasta el momento no ha nombrado a un sustituto.

Además, los padres de familia señalaron que el director, Juan Bautista Couoh, no acude al plantel desde el martes pasado, por lo que advierten que no abrirán la escuela hasta que no les den una respuesta.

Los padres de familia señalaron que desde la semana pasada fue cambiado el docente Reyes Góngora, a quien consideran un buen maestro, pues hace más de 20 años que está en la comunidad impartiendo clases y desde entonces saben de su buena capacidad y preparación.

Indican que desde hace años han estado tranquilos y contentos trabajando con el docente, de donde han egresado una gran cantidad de estudiantes, muchos de ellos ya son adultos, incluso algunos han estudiado una carrera, pero de repente les dijeron que ya no regresará porque la Segey lo cambió de lugar.

La situación se agravó con la ausencia del director, quien no les da ninguna explicación de lo que pasa, por lo que decidieron cambiar el candado de la reja del plantel, y acuden al lugar a realizar sus guardias para que nadie abra el edificio.

Ante este problema, los más de 300 padres de familia se solidarizaron con los del tercer grado y decidieron cerrar la escuela, hasta que alguna autoridad acuda a darles una respuesta a su problema.

El resto de los maestros acude todos los días, pero al ver cerrado la escuela, se quedan sentados en las banquetas o en cualquier lugar cercano a la escuela, y ellos mismos han dicho que no pueden intervenir en el conflicto porque no les corresponde, pues ellos solo tienen la responsabilidad de ir a dar clases a los niños.

Los padres de familia advirtieron que continuará cerrada la escuela y si no les dan una respuesta, el lunes continuará de la misma manera, ya que es obvio que hoy viernes por ser último día de la semana seria difícil que alguien acuda, de modo que esperarán lo que pase el próximo lunes.

Mientras tanto son más de 300 niños que no tienen clases, incluso está detenida la organización de la clausura de cursos, pero no les importa, pues lo único que quieren es que regrese el maestro, o al menos nombren al sustituto y exigirle al director que acuda a cumplir con su responsabilidad.— J.A.O.O.