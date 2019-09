Padres e hijos protestan en demanda de dos maestros

En Cansahcab 60 niños llevan 15 días sin profesor

CANSAHCAB.— Padres e hijos se manifestaron ayer viernes en la mañana a las puertas de la escuela primaria David Vivas Romero, ubicada en esta comunidad, e informaron que las autoridades educativas no les envían los dos profesores que hacen falta.

Los padres dijeron que desde el lunes 26 de agosto, hace dos semanas, los 60 alumnos de tercero y cuarto grados carecen de maestros, afectando su educación.

Se quejaron de que ya solicitaron los dos profesores a la Secretaría de Educación del gobierno del Estado de Yucatán (Segey), pero ella no los manda.

Los inconformes llegaron a la escuela, informaron sobre el problema que atraviesa el plantel y anunciaron que si el martes 17 próximo, aún no llegan los maestros, ellos tomarán el colegio.

Si la Segey no cumple con esta demanda, la escuela permanecerá cerrada hasta que lleguen los maestros porque no es posible seguir esperando, cuando ellos se hacen a los mismos ante esta demanda, dijo una mamá.— Mauricio Can Tec