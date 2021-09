Pagan ''justos por pecadores''

Hay al menos tres tipos de renta de palapas y mesas

Prestadores de servicios y comerciantes del malecón de Progreso deploraron las artimañas que algunos utilizan para embaucar a visitantes, sin considerar que esto da mala imagen al puerto y lesiona su economía.

Indicaron que la mayoría de quienes viven de la actividad turística en el malecón de Progreso saben muy bien que una mala experiencia para el visitante suele tener graves repercusiones para ellos, pues los turistas muchas veces se resisten a visitar tal o cual sitio si se enteran de que los paseantes son engañados por quienes se supone deberían darles un esmerado servicio.

Apenas el martes 21, un pasajero del crucero “Carnival Breeze” se retiró molestó de la playa del malecón porque le cobraron 30 dólares ($616 al tipo de cambio de 20.53 pesos por dólar) por la renta de un camastro con sombrilla y además, le exigieron 20% de propina por los 30 dólares de la renta (seis dólares, unos $123).

Anteayer, una familia de Tabasco dijo que Progreso la decepcionó porque pagaron $6,000 para ocupar dos suites, una de ellas con alberca frente a la playa del malecón, pero al llegar el viernes les dieron otros cuartos, uno sucio y con un refrigerador ruidoso.

Además, un mesero les ofreció ocupar sillas con sombrillas cerca del mar y al final les presentó una cuenta de $5,390 por cuatro medias de cerveza, cuatro platos de espagueti con camaron, uno de camarón al coco y unos refrescos, pero él no les avisó que es más caro consumir ahí que en un restaurante.

Se averiguó que esos casos se cometen por personas que trabajan por su cuenta y ofrecen a los visitantes una sombrilla o palapa, pero alimentos y bebidas de varios establecimientos, incluso de agencias de cervezas o tiendas de conveniencia.

Según averiguó que se trata de un problema viejo y unos cuantos se aprovechan de que el visitante no conoce o no le informan las condiciones de los cobros, pero más que nada son personas que no trabajan para los restaurantes del malecón.

Prestadores de servicios y comerciantes dijeron que hay distintas formas de dar el servicio de sombrillas y palapas en la playa.

Por ejemplo existen sombrillas a la orilla del mar adicionadas con una mesa y sillas (por lo general cuatro); se rentan en $250 sin límite de tiempo ni ningún consumo.

Otros no cobran la palapa, las sillas o la mesa. No hay consumo mínimo ni límite de tiempo y al visitante solo se le pide consumir “algo” del menú del restaurante que da el servicio.

Se aseguró que el menú de los restaurantes del malecón tiene precios similares, sea en el local o en la palapa, con platillos desde $120.

Cuando se trata de una gran palapa con muchas mesas a la sombra, se cobra $200 por jornada por mesa y cuatro sillas. Aquí no importa si llegan con nevera con bebidas o con tu comida.

El precio es por la mesa y las cuatro sillas el tiempo que se desee, no es obligatorio consumir pero si se desea ordenar algo, se manda a buscar al restaurante más cercano con un “pequeño cargo adicional”.

En los alrededores de las palapas de los restaurantes hay carteles que explican las reglas del uso de las palapas, precios de los platillos y bebidas y las restricciones, siendo la única que no se pueden consumir platillos o bebidas que provengan de otros establecimientos.

Estos restaurantes, con personal uniformado, señalan a los visitantes que las palapas, sillas y mesas son gratuitas y por tiempo ilimitado, mientras consuman de su menú. Un plus es que quienes hacen uso de estas palapas y consumen del menú tiene derecho a utilizar los baños del restaurante.

Un comerciante de ropa que tiene años laborando ahí recordó con tristeza que este tipo de prácticas que afectaron al turista que pagó 30 dólares y la familia tabasqueña, desafortunadamente son mañas recurrentes que dañan la imagen del puerto y perjudican a quienes viven del turismo: “Pagamos justos por pecadores”, dijo.

“Por aquellos que quieren hacerse de mucho dinero rápido, perdemos visitantes que quizá ya no vuelvan ni a Progreso o Yucatán, pero es mucho peor porque son turistas que luego replican su molestia en su círculo de amigos en sus lugares de origen, y hablan a detalle de la situación abusiva de la que fueron blanco, así que no se pierde un turista, sino cientos o tal vez miles de potenciales visitantes”, dijo.

“Yo no puedo estafar a un turista, no podría porque yo vivo de esto, si hoy estafara a alguien ¿con qué cara podría verle de frente si hubiera una segunda oportunidad de tenerlo de frente? Al contrario, yo tengo que esmerarme para darle la mejor atención, porque así es como nosotros mantenemos vivo el negocio del turismo”.

“Te voy a decir qué pasa, hay gente que no le importa el turismo, solo quieren ganancias y te cobran hasta la risa, y todo porque no dejan en claro las condiciones del servicio que brindan.

“Quienes estafan más te ofrecen una palapa, sillas y mesas sin costo a cambio de consumo, cuando pides un menú te reviran con un somos ‘independientes’ y lo ordenamos por usted en los restaurantes cercanos.

“Al hacerlo así ya de entrada el precio del plato viene aumentado tan sólo por llevártelo a la mesa; si pides una cerveza van y la compran en la agencia a un precio mucho menor al que al final te la venden; si quieres un café te lo traen del Oxxo a un precio infladísimo.

“El problema es que no hay orden ni control, la calidad de los alimentos a veces no satisface a los visitantes y cuando quieren reclamar no pueden hacerlo porque no se consumieron en el restaurante sino con un particular que les ofreció la palapa.

“Qué diferencia es que desde un principio te digan las cosas claramente: ‘Te estoy rentando todo el día sombra, mesas y sillas, tu consumo es aparte’ o ‘Te doy la palapa, las mesas y las sillas pero consume un mínimo o un algo de lo que yo ofrezco’, o ‘Yo te doy la sombra, la mesa y silla para tantas personas por un precio todo el día y ya tú decides si traes tus alimentos y tus bebidas’, o ‘Nosotros te damos la palapa, las sillas y la mesa sin límite de tiempo o personas, a cambio de que consumas de mi menú pero no puedes traer platillos de otros establecimientos’.

“Si las cosas son claras desde el principio generas confianza en el visitante, pero si no lo explicas ahí es donde comienzan las dificultades”, concluyó. — E.R.B.