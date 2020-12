Pagarán más de $1 millón

Pierde la Comuna de Dzidzantún un proceso laboral

DZIDZANTÚN— El alcalde Ismael Aguilar Puc informó en sesión extraordinaria de Cabildo que se afectarán las finanzas del Ayuntamiento por el pago de $1.800,000 de un laudo laboral que dejó en herencia el exmunícipe panista Raúl Torres Faisal.

El concejal afirmó que el exalcalde no dejó el expediente del procedimiento que tenía el Ayuntamiento, además que la persona nombrada como apoderado legal no informó la situación para preparar y continuar la defensa.—MAURICIO CAN TEC