Pago federal aún no llega a pescadores

Anticipan en El Cuyo medidas por la informalidad

EL CUYO, Tizimín.— En el puerto hay gran inconformidad de pescadores por el atraso en el pago del programa “Bienestar para el pescador” del gobierno federal que debió entregarse el pasado mes de febrero.

De los 500 hombres de mar que fueron censados e incluidos en el padrón, solo a 200 les llegaron sus pagos hace cuatro meses.

El apoyo económico de $7,200 se les da de manera anual, hasta hace un año el recurso se cobró en Telecom ubicado en Tizimín luego de imprimir unos folios donde se autorizaba dicho pago.

Sin embargo este año, con el fin de hacerlo más ágil se les entregó el 6 de febrero unos sobres con sus tarjetas bancarias, sin embargo solo a un 30% de los pescadores les depositaron el recurso y al restante les dijeron que esperaran de 8 a 10 días hábiles para que se les envíe.

Un grupo de pescadores se reunió ayer en la cancha de El Cuyo donde se manifestaron en contra del delegado Joaquín Díaz Mena pues desde el 30 de abril se le informó de la situación y le advirtieron que de hacer caso omiso tomarían otras medidas al respecto sin embargo lo único que les dijo que esperaran después del proceso electoral para que les hagan el pago.

Hoy los ribereños están inconformes pues ya pasaron dos semanas desde las elecciones y aún no hay tal depósito y mucho menos alguna noticia de que pronto se les fuera a pagar.

El pescador Santos Maldonado Reyes dice que la situación en la actualidad es crítica para los pescadores porque no hay el producto y la gente esta esperanzada de ese recurso que por ley les corresponde pues el dinero ya está destinado para los hombres de mar.

Incluso dice que no solo están así los de El Cuyo, sino es un problema general en toda la costa yucateca donde hay un gran porcentaje de pescadores que no han podido cobrar.

“Queremos que ‘Huacho’ nos dé la cara, que venga a hablar con nosotros y nos digan cuánto tiempo más tenemos que esperar para que nos hagan nuestros depósitos”, expresa.

Salvador Medrano es otro ribereño del puerto quien dijo que en su caso particular no solo no le han pagado los 7,200 del apoyo federal, sino que el año pasado lo rasuraron de un programa estatal de la veda del mero donde a sus compañeros les dieron a 2 mil pesos, así como 4 mil de incentivo en apoyo por la pandemia del Covid-19.

Dijo que temen que en esta vez les vuelvan a hacer lo mismo y que otros cobren el recurso y aparezcan en el sistema como si lo hubieran recibido.

Los pescadores inconformes señalaron que se ha ofrecido un diálogo con una comisión de personas para hablar con los responsables del programa de Bienestar para el pescador pero les han dicho que tienen miedo que se repita la misma acción cuando hace un par de años estuvieron a punto de linchar a un funcionario estatal.

Los ribereños mostraron sus tarjetas todavía en sus sobres esperando cualquier aviso para realizar el cobro.— WENDY UCÁN CHAN