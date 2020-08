Pagos de Cultur en el aire: gente de Dzitnup en apuros por falta de dinero

VALLADOLID.— 18 empleados de la comisaría de Dzitnup están en la incertidumbre respecto a si recibirán las seis semanas de paga que les debe el Patronato de las Unidades Culturales y Turísticas del Estado de Yucatán (Cultur).

Fue el 8 de julio la última vez que el Patronato transfirió el pago de dos semanas atrasadas al ayuntamiento de Valladolid, sin embargo, desde esa fecha hasta la actualidad no han recibido otro pago ni respuesta por parte Cultur, dijeron.

Entre los empleados hay policías de la comisaría, veladores, personal de mantenimiento público, secretarios y el tesorero, al igual que el comisario.

Varios empleados que solicitaron el anonimato, expusieron que la situación de los atrasos comenzó a darse al inicio de esta nueva administración de Cultur, que dirige el secretario Mauricio Díaz Montalvo; sin embargo, los atrasos no eran de tanto tiempo.

Ahora, con el cierre del parador turístico de los cenotes X’kekén y Samulá por la pandemia, las deudas del patronato con algunos empleados ha ascendido hasta los cinco mil pesos, lo que ha hecho que varios opten por buscar otras fuentes de ingreso, debido a que el pago no es seguro.

La comisaría de Dzitnup desde hace 12 años cuenta con un apoyo económico de Cultur, debido a un convenio, en el cual, se estipula que por el derecho que tiene el patronato de administrar el parador turístico de la comunidad, es responsable de los sueldos del personal que labora dentro de la comisaría y el parador turístico.

No obstante con el paso de los años y la renovación anual de dicho convenio, las condiciones y formas en las que se maneja la transferencia de los recursos ha ido variando.

En un inicio el pago se realizaba por medio de la intervención de la tesorería municipal del Ayuntamiento de Valladolid, pero debido a que hubo atrasos con los pagos se optó mejor mandar los recursos de manera directa a los comisarios en turno, los cuales, eran los encargados de entregar personalmente los sueldos a los empleados, como también justificaban sus gastos para recibir otro recurso.

Sin embargo, debido a malos manejos la forma directa se canceló y se regresó a que el ayuntamiento sea un intermediario en la entrega del recurso.

A pesar de que se regresó al sistema antiguo para evitar los malos manejos y hacer más “eficiente” la transferencia de recursos, Cultur en estos meses de pandemia no ha dado respuesta alguna a las solicitudes ejercidas por los empleados, los cuales se encuentran bajo una situación económica desesperada, que los ha orillado a endeudarse para poder subsistir mientras reciben sus salarios.

Algunos pobladores comentaron que la problemática no se resuelve debido a la apatía que existe por parte del comisario actual, militante de Morena, José Luis Tamay Cahum por ver las gestiones necesarias ante el Cultur.

Los empleados explican que el desinterés de su representante es porque no tiene la necesidad de recibir su pago, ya que aparte del cobro del recurso de Cultur, recibe un sueldo como comisario y adicionalmente cuenta con un salario en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mientras tanto, los demás se ven en la necesidad de conseguir ingresos de otras formas.

De hecho, hay personal que prefirió dejar de trabajar para buscar nuevas oportunidades en la cabecera municipal.

José León Chan Tamay, ex comisario de Dzitnup, explicó por medio de una llamada telefónica “que el problema que existe actualmente con los pagos en la comunidad, es por la falta de mando por parte del comisario actual”, el cual, según dijo, no ha manejado los recursos de la mejor manera, lo que ha ocasionado que no le den su lugar como autoridad por el gobierno del Estado, y se regrese a las formas antiguas de pago.

Sin vocación política

Chan Tamay, menciona que José Luis Cahum es una persona que no cuenta con vocación política y que no está al pendiente de la comunidad.

Recordó que en su tiempo no sucedían este tipo de problemas, ya que se exigió que se respete el acuerdo que tiene el gobierno con la comunidad.

Explicó que estas problemáticas requieren de bastantes viajes a Mérida y Valladolid para que sean resueltas de una manera oportuna, sin embargo, el ex comisario observa que José Luis Cahum no tiene el interés, ni el tiempo para realizar dichos trámites.

Es por eso que al preguntarles a uno de los empleados del lugar sobre si el comisario actual ha hecho las gestiones correspondientes con Cultur, respondió, que lo que dice es que las oficinas del Patronato están cerradas por la pandemia, lo que impide que den una solución próxima.

Además, el empleado menciona que el comisario les ha dicho que Mauricio Díaz Montalvo le externó que ahora, con el cierre del parador turístico y los demás sitios culturales de Yucatán, el Patronato de Unidades Culturales y Turísticas del Estado no cuenta con los recursos suficientes para realizar todos sus pagos.

Mientras tanto, los pagos semanales ya llevan un total de 6 semanas acumuladas, lo que hace pensar que la situación será posiblemente resuelta durante la renovación del convenio anual, la cual se realizará este 21 de agosto del presente año.— MARCOS ISAÍ AGUILAR ÁLVAREZ