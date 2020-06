Palabras textuales del alcalde de Progreso sobre el acceso a la playa

En redes sociales circuló hoy que el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, habría negado las declaraciones que publicamos.

Como informamos, el presidente municipal declaró al Diario que este año podrían no abrirse las playas de ese puerto para las vacaciones de verano.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni el primer edil ni su área de prensa pidieron al Diario aclarar la información.

A continuación ofrecemos el audio con las declaraciones hechas al Diario por el político progreseño, así como su transcripción.

Ante la nueva normalidad, considerando que para muchos meridanos la primera opción de vacaciones es Progreso... ¿Cuál es el panorama? ¿Podrán aspirar a ir en las vacaciones de julio y agosto? ¿Qué es lo que va a pasar?



Mira, hay que entender que cuando a nosotros nos llega la pandemia, la primera acción, el 16 de marzo, un lunes inhábil, filas tremendas de gente llegando al municipio y activamos los primeros filtros sanitarios. Entonces eso ya encendió las alarmas del tema, “no son vacaciones”, porque mucha gente empezó a ocupar sus casas de verano y nada más conduciéndonos con mucho respeto tanto para ellos como para con los locales.

Estamos conscientes de que sus casas las deben ocupar, son de su propiedad, pero evitemos ir a espacios públicos porque los malecones permanecen cerrados, los parques cerrados.

Entonces bajo esa dinámica de respetar el espacio público con los locales que se empezaban a agitar porque nos decían quédate en casa y no dejaban de llegar vehículos, no va a ser nada diferente a lo que me enfrenté en Semana Santa con lo que me voy a enfrentar en verano, es prácticamente lo mismo.

Mucha gente fue a pasar su cuarentena a la playa, y pues nada más, pues respetar estos temas, para seguir avanzando con lo que nos quede.

Lo que realmente queremos es menos afectaciones para los locales, para los visitantes, para el municipio en general y seguir haciendo las cosas bien, el covid es un tema de todos.

Los que iban de excursiones... ¿ya no se va a poder?

No porque todo está cerrado. Los malecones no están abiertos. Las marinas turísticas no están abiertas, entonces si no tienes nada que ir a hacer a Progreso más que ir a bañarte a la playa, eso no se puede, no está permitido.

Serán unas vacaciones muy diferentes a las de cada año...

Unas vacaciones prácticamente con tu familia y aprovechando lo que más quieres, platicando mucho con ellos.

Esto le va a seguir pegando al puerto en cuanto a la economía...

Definitivamente sí, pero las cosas pueden ser peor. Entonces vamos a trabajar con mucho orden este periodo. Llevarlo con mucho orden, siguiendo las indicaciones de las autoridades correspondientes, que respecto al semáforo nos vayan abriendo las diferentes actividades. Estoy seguro que en una de esas actividades ya será abrir los malecones, los espacios públicos y coas por el estilo, pero con mucho orden.

¿Las marinas?

Las marinas no. Por el momento Capitanía prohíbe el tránsito para las embarcaciones de recreo y deportivas. Todavía no está autorizado, entonces todavía no se desatora el tema de las marinas turísticas. Cuando la Capitanía me informe que ya pueden navegar entonces ya será diferente.

¿En julio y agosto es muy probable que continúe ese cierre?

Espero que no, porque entiendo también la situación y la derrama económica importante para el sector turístico marítimo. Esperemos que no, estamos todavía en junio y cada día es diferente. Exhortar a la ciudadanía a que cada día hagamos lo mejor posible para poder llegar a un periodo de julio con un escenario mucho más esperanzador.