“Panchito” requiere asistencia

Vecinos lo asean y lo alimentan en casa de Tzucacab

TZUCACAB.— Vecinos de la colonia San Esteban informaron a este medio que hay preocupación por “Panchito”, porque necesita atención médica para recuperarse y valerse por sí mismo, ya que recientemente sufrió lesiones que lo mantienen postrado en una hamaca.

“Se necesita actuar ya. Las palabras de aliento y buenas intenciones en este caso no funcionan”, destacaron.

Los vecinos relataron que Francisco Gómez Palomo, de 67 años de edad, mejor conocido como “Panchito”, hace tres semanas sufrió una caída y se lesionó una pierna y un brazo y desde entonces ya no puede valerse por sí mismo; permanece postrado en su hamaca, en un predio prestado de la calle 31 entre 46 y 48 de dicha colonia.

“Panchito’ ya no se puede levantar, no puede moverse, hace sus necesidades en su hamaca y para alimentarse necesita ayuda. Vive solo y no cuenta con ningún familiar que lo apoye”, dijeron.

El grupo de amigos que lo alimenta y lo asea a diario pide el apoyo de instancias oficiales para que lo ayuden a recuperarse y pueda tener una vida digna.

“Panchito” es muy conocido en esta villa, ya que durante más de 30 años trabajó en el mercado municipal.— Martín Chac Bacab