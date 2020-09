Paneles solares en zona de Valladolid, ociosos

Ven desinterés del alcalde por hacerlos funcionar

VALLADOLID.— La instalación de paneles solares en el polígono de Zaciabil fueron solo de adorno y causa de inconformidad entre ejidatarios y avecindados, ya que consideran que el alcalde Enrique Ayora Sosa solo acudió a que le tomen la foto en la puesta de los equipos porque no están funcionando, pues según los inconformes les hacen falta las pilas y otros aditamentos para que empiecen a servir.

A invitación de ejidatarios y avecindados, se recorrió el ejido en compañía, entre otros, de Efraín May Dzib, Arturo Cupul Mukul, ambos excluidos del plan de entrega de paneles solares.

Los vecinos indicaron que, según las autoridades se está apoyando a 25 familias y de acuerdo al listado que ellos tienen son alrededor de 50 que viven en ese polígono, y otra cantidad similar está en proceso de construcción de sus viviendas.

Sin embargo, simplemente porque el alcalde les dijo a alguno de ellos que no lo necesitan por ser más “pudientes económicamente” y no les corresponde, varios de ellos fueron borrados del listado y no fueron apoyados.

La falta de energía es un problema que afecta a todos por igual, según indican, y no importa si unos tienen un poco más de dinero que otros, pues la falta de servicios básicos afecta a todos por igual sin importar estatus social, además que la mayoría de las familias que viven en el lugar son de escasos recursos que se cansaron de pagar renta y que ahora quieren tener sus propias casas.

María Elizabeth Can Ek, quien junto con su esposo puso una tienda de abarrotes en la entrada al polígono, comentó que a ellos no les correspondió el apoyo según les dijeron porque tienen una negocio, cuando en realidad todos lo necesitan.

La tienda, justamente la puso para acercarle los productos a la gente que vive en el lugar, en lugar de salir a comprar hasta el fraccionamiento Zaciabil, distante a un kilómetro de distancia y no hay alumbrado público y con un camino pedregoso.

Roger Cauich Pool, quien es hijo de un ejidatario, manifestó que de la misma manera a él lo sacaron del plan de apoyo, con el cuento de que todavía está en proceso de construcción su casa, pero no entienden que todos los que están en el lugar lo necesitan.

Isela Martínez Sánchez, comentó que ya la iban a brincar, pero debido a que salió de su casa a reclamar sus derechos y explicar que ella tiene un hijo con capacidades diferentes y le cuesta mucho trabajo sin tener energía eléctrica, le pusieron sus paneles solares, pero hasta el momento de nada sirve porque no están funcionando, dijo.

Les dijeron que luego les llevarían las pilas y lo que hace falta, pero hasta el momento no funciona ninguno de los 25 paneles solares que les instalaron.

De acuerdo con un boletín enviado el pasado fin de semana, el ayuntamiento informa que se concretó la electrificación del ejido de Zaciabil y la instalación de los paneles solares, en donde se habla de una inversión de $1.884,250, que incluye un frigobar, según el ayuntamiento un refrigerador, de tres pies cúbicos, lo que indica que en cada una de las 25 casas se está invirtiendo $75,370, en el proyecto consistentes en la instalación de un poste tubular con dos paneles solares de 33 watts cada uno, dos lámparas en el interior y la instalación de la tierra física.

Efraín May Dzib, manifestó que a pesar que el alcalde se comprometió con ellos en dotarlos de todos los servicios, no lo ha querido hacer porque no tiene voluntad para hacerlo, ya que a pesar que les ha dicho que la CFE no permite hacer las instalaciones, ya se le demostró mediante un oficio de la paraestatal, en donde les indican que el proyecto de introducción de energía eléctrica si es factible.— Juan Antonio Osorio