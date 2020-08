Papelerías resienten efectos del encierro

Estudiantes no tienen idea de qué les pedirán

VALLADOLID.— Otro de los rubros del sector comercial caído son las papelerías y negocios que venden material escolar, ya que hasta ahora los estudiantes de todos los niveles educativos no saben lo que se utilizará en el regreso a clases en línea, por lo que los negocios de esos giros permanecen sin gente, incluso hay algunos que no permiten el acceso de la poca gente que acude a comprar, debido a que los empleados y los dueños tienen temor a los contagios de Covid-19.

Hasta el año pasado, en estas mismas fechas, en vísperas del inicio del ciclo escolar, fue común observar las papelerías llenas de padres de familia desesperados por comprar lo que necesitarían sus hijos.

La afluencia llegaba a las tiendas de ropa o calzado, sobre todo los domingos, que era cuando más salía la gente a comprar.

Este año todo es diferente y los negocios de los distintos giros se ven casi vacíos, algunos están cerrados y atienden a los pocos clientes desde adentro sin permitir que pasen a escoger marcas y modelos de lo que quieren.

En una papelería de la calle 28 entre 37 y 39, en el barrio de Santa Ana, era común ver a mucha gente comprando en estas fechas, pero ahora las ventas han caído en más del 80%, de acuerdo con datos obtenidos en el establecimiento. No se permite el acceso a los clientes, a fin de cuidarse y evitar contagiarse de Covid-19.

En esta ciudad funciona otro negocio de venta de material escolar en la calle 46 entre 41 y 43 en el centro de la ciudad, y otra de la misma empresa sobre la calle 44 entre 37 y 39, ambas se encuentran en las mismas circunstancias.

Según indican algunos empleados, los estudiantes no saben lo que comprarán, debido a que no tienen claro el proceso que seguirán en línea como lo han informado las autoridades educativas.

Durante el inicio del ciclo escolar normal, los estudiante ya tienen conocimiento de las asignaturas que llevarán, en el caso de las secundarias y preparatorias, de tal modo que compran las libretas y el material que consideran que les será de utilidad, pero ahora todo es incertidumbre.

La situación es mucho peor entre los alumnos del nivel superior, sobre todo los de nuevo ingreso que desconocen totalmente el movimiento en el plantel, no conocen a los docentes, de tal modo que no saben lo que utilizarán, por lo tanto no están comprando su material escolar hasta que poco a poco les vayan solicitando de acuerdo con la carrera que eligió cada uno de ellos.— Juan Antonio Osorio Osorno