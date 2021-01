Paramédicos de la SSP se negaron a trasladar a paciente, afirman

PETO.— Momentos de angustia y desesperación vivió la familia Noh Yah al ver cómo transcurrían los minutos y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública se negaban a trasladar al señor Víctor Noh Sabido, convaleciente de Covid-19, al Hospital General de Tekax.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 7 de enero cuando esto sucedió según informó Víctor Noh Yah, hijo del paciente. Un día antes, su papá fue a consultar con un médico de la cabecera municipal por la mañana, quien le dio medicamentos y lo puso en cuarentena.

El mismo miércoles por la tarde lo revisaron y su nivel de oxigenación era de 80; en ese momento le comenzaron a aplicar oxígeno, durante el transcurso de la noche y mañana del día siguiente ya estaba con 72 de oxigenación.

Noh Sabido, de 65 años, padece diabetes, por lo cual su situación era especialmente delicada.

“Durante ese lapso de tiempo usó cuatro tanques de oxígeno y debido a que estaba mal, se hicieron los trámites correspondientes para que sea traslado al hospital de Tekax”, relata Víctor Noh Yah.

—A los paramédicos les dieron la indicación desde Mérida para que lo trasladaran al Hospital General de Tekax, pero al llegar a la casa dijeron que “estaba estable” y se negaron a trasladarlo. El médico les explicó que se veía así porque ya le habían aplicado oxígeno pero requería ser hospitalizado.

Lo llevan en un vehículo particular

—A pesar de eso se negaron a trasladarlo y debido a que el tiempo pasaba, no me quedó otra alternativa que trasladarlo en un vehículo particular, con el riesgo de contagiarme.

—En el Hospital de Tekax ya lo estaban esperando y allí lo atendieron inmediatamente y debido a que respondió al tratamiento, ya se le dio de alta en el hospital pero está en cuarentena y sigue con el proceso de recuperación y en caso de que lo requiera, le dijeron que puede regresar al hospital.

—Ha respondido al tratamiento y está estable, pues tiene 85 de oxigenación y cuando lo requiere se le da oxígeno; en el hospital le dieron medicamentos y hay un médico de la Secretaría de Salud que lo está monitoreando vía telefónica.

Señaló que lo que no les parece es la actitud de los paramédicos que se negaron a trasladarlo pese a que ya tenían la orden de hacerlo.

Todo parece indicar que quieren que el paciente se esté muriendo para trasladarlo y eso enoja porque además solo tenían que llevarlo al hospital" Víctor Noh Yah, hijo de paciente de Covid-19

—No les costaba nada llevarlo, sobre todo que ningún gasto corre por su cuenta y lo único que iban a hacer es cumplir con su trabajo, algo que no hicieron.

“¿Y quien no tiene los recursos, cómo le hace?”

—Afortunadamente tuvimos los medios para trasladar a mi papá a pesar de que me expuse contagiarme, ¿pero qué hubiera pasado si se tratara de alguien de escasos recursos?, seguramente dejaban que se muera.

La orden para trasladar al paciente Víctor Noh Sabido al Hospital General de Tekax (Cortesía)

“Esto no es un juego, cada tanque de oxígeno que se usó tuvo un costo de 700 pesos y afortunadamente pudimos pagarlo, pero hay quienes no tienen los medios para hacerlo”, enfatizó Víctor Noh Yah.

—Esperamos que las autoridades correspondientes tomen acciones y hagan algo para que esto no se vuelva a repetir y que los paramédicos apoyen a la ciudadanía cuando lo requieran.