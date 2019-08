Paran la pulpeada

En Progreso se esperarán a que aumente el precio

PROGRESO.— Ayer lunes, cinco días después que se inició la temporada de pesca de pulpo, numerosos ribereños dejaron esa pesquería y esperarán a que aumenten las capturas y el precio del kilo de molusco para salir por el octópodo, pues los tres primeros días fueron de pérdidas y se endeudaron.

La temporada de pesca del molusco se inició oficialmente el jueves 1.

Algunos pescadores salieron a la captura ese día, el viernes y sábado, el domingo descansaron.

Ayer la mayoría abandonó la pulpeada porque en los tres días que trabajaron esa pesquería les fue mal, capturaron tres o cuatro pulpos; algunos ni siquiera uno.

Marcos León Centurión, ribereño de Chicxulub, decidió amarrar su lancha para no endeudarse más, no le fue bien cuando salió a pescar.

Como él, numerosos pescadores de ese puerto amarraron sus embarcaciones, esperarán unos días o toda la semana, hasta que mejoren la pesca y el precio.

En este puerto, los ribereños Carlos Alpuche Ortiz, Jorge Martín de la Cruz Cruz y Diego Armando Azueta García suspendieron la captura de pulpo, tienen fondeadas sus lanchas en el playón poniente porque no quieren endeudarse con los comerciantes del molusco, pues en los tres primeros días de la pulpeada, los ribereños solo tuvieron pérdidas.

Al igual que los ribereños de Chicxulub, los del playón poniente dicen que esperarán a que recale el pulpo y suba el precio, porque el de $50 que les pagan por kilo no es atractivo, no ganan luego de tanto hacer esfuerzo en alta mar.

Jorge de la Cruz afirma que el año pasado el precio estuvo bueno, $130 por kilo, y se capturaban de 18 a 20 kilogramos, hubo buenas ganancias, lo que no se da en esta temporada.

En Chuburná, ayer lunes salieron pocos pescadores de pulpo porque tampoco levanta la captura de ribera.

Otros grupos de ribereños se dedicaron a alistar sus embarcaciones para salir a pescar en los próximos días.— Gabino Tzec Valle

Seguro pasan apuros

Los ribereños de Progreso indican que los que seguramente pasan serios problemas son los pescadores de los barcos de Yucalpetén.

Potencial deuda

Añaden que si no hay buena pesca, lo más seguro es que no puedan pagar ni los anticipos que recibieron, pues seguro les pagarán a $12 el kilo, como en años anteriores, pues solo son tripulantes, no invierten nada.