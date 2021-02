Parcelarios conservan un camino en Tizimín

Favorecen en Tizimín a grupo de ejidatarios

TIZIMÍN.— Parcelarios consiguen se les quede un camino de más de 100 años que el pasado fin de semana les querían reubicar por los propietarios de un terreno ejidal que recientemente adquirieron.

El altercado que tuvieron el grupo de ejidatarios con los nuevos dueños del predio llegó a la casa ejidal con el comisario Manuel Balam Arceo.

Como se recordará, el pasado sábado se registró un altercado con un grupo de parcelarios y albañiles cuando los campesinos encontraron el camino de acceso bloqueado.

Tras el ríspido encuentro los ejidatarios delimitaron con cintas el camino rural y luego tuvieron una discusión con el ex dueño del terreno quien les sugería emplear otro acceso ya que ese lote lo había vendido.

Sin embargo los parcelarios se opusieron alegando que desde hace más de 100 años que existe la vía que comunica a sus unidades de producción e incluso a la comisaría de Chan San Antonio.

A unos días de las confrontaciones, los trabajos que realizaban los albañiles parecen estar detenidos y los parcelarios siguen empleando la misma vía.

Fred Couoh Puc, líder del comité de parcelarios, dijo que el problema llegó al comisario Manuel Balam quien les dijo que no les podían cerrar esa antigua vía e incluso mando llamar a Rolando Pacheco ex dueño del terreno a quien se le explicó que no se podía reubicar el acceso pues beneficia a más de 70 personas quienes tienen parcelas ahí.

Couoh Puc indica que el error del dueño anterior fue vender sin antes averiguar pues debió esperar la opinión de la mayoría antes de querer cerrarles la vía.

Dijo que este fin de semana se van a reunir con todos los parcelarios para informar en qué condiciones quedó el camino pues hay personas que siguen en incertidumbre.

Además dijo que se van a organizar para recaudar fondos y reparar el camino pues hay partes que están dañadas.

Dijo que le han entregado una solicitud al gobernador Mauricio Vila en una visita a Tizimín durante una feria pero a la fecha no han tenido respuesta.

Añade que esa vía la emplean jinetes para hacer sus cabalgatas e incluso hasta ciclistas cuando han hecho sus carreras pero nadie les apoya para su reparación.

La vía se ubica en el periférico de la ciudad frente a la base de la policía estatal.— WENDY UCÁN CHAN