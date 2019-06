“Parece que solo espero a que el cáncer termine conmigo”

Vecina de Nohbec requiere $60,000 para medicinas

TZUCACAB.— Teresita de Jesús Chi Serralta, vecina de la comisaría de Nohbec, señaló que pasa por serios problemas debido a que no cuenta con medicamentos para controlar el cáncer de mamá que padece.

Según relató a este medio, su situación se agravó ya que los doctores le informaron que este mal ya afecta de nuevo a su organismo, porque hace un año que no recibe tratamiento por falta de los medicamentos.

En la misma situación estarían varias mujeres del estado, comentó.

El ama de casa informó que hace más de un año le detectaron el cáncer de mama, pero mediante un tratamiento le comenzaron a controlar la enfermedad en el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, en Mérida, donde le dotaban de medicamentos.

Pero hace un año que no hay las medicinas que requiere, y ni ella ni su familia cuentan con recursos para comprarlas, ya que valen $60,000.

“No puedo hacer nada, parece que estoy esperando que este mal termine conmigo, en la misma situación están varias mujeres que padecen la misma enfermedad y no pueden hacer nada.

“El doctor que me atiende me dijo que es muy probable que este mal siga afectando mi salud porque no cuento con el medicamento.

“Con estos cambios de gobierno que se dieron las cosas, en salud empeoraron y ya no sé con quién acudir para conseguir la medicina que necesito. Espero que mi caso llegue a oídos de personas adecuadas para apoyarme”, finalizó la mujer.— Martín Chac Bacab