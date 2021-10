Parque en penumbras

Molestia en Peto: no resuelven corte de luz en espacio

PETO.— Desde hace más de un mes, el parque principal de esta villa permanece en penumbras todas las noches y hasta el momento no hay un pronunciamiento de las autoridades respecto a esta situación.

Cabe recordar que la actual administración municipal, que encabeza el alcalde Renán Jiménez Tah, tomó posesión en un local particular, debido al corte del suministro de corriente eléctrica al Ayuntamiento por una deuda a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que dejó la gestión anterior, a cargo de Édgar Calderón Sosa.

Pese a que el Palacio Municipal ya tiene corriente eléctrica de nuevo, el parque principal sigue a oscuras por las noches, lo cual causa extrañeza entre los pobladores, que no saben los motivos por los cuales, el lugar sigue en esas condiciones.

Eso genera diversos comentarios, sobre todo que al estar a oscuras el lugar, podría dar pie a algún incidente, pues hay algunos jóvenes que aprovechan para reunirse en el parque y podrían cometer algún ilícito.

Prácticamente, solo por la luz que hay en el Palacio y del alumbrado público en las calles aledañas se logra iluminar algunos espacios del parque, pero hay algunas zonas completamente a oscuras, sobre todo por donde hay plantas por los jardines.

Los vecinos del centro señalan que esperan que pronto ya pueda quedar iluminado de nuevo el parque principal, pues, así como está, dicen, los visitantes se llevan una mala imagen al pasar por la comunidad.

Abandono

Ya pasó un mes desde que las nuevas autoridades entraron en funciones y todavía hay varios espacios públicos que siguen en abandono.

El parque de la colonia Benito Juárez García es uno de estos espacios, lo cual causa molestia e indignación de los vecinos, quienes consideran que las autoridades no ponen interés por darle mantenimiento al lugar.

El busto del Benemérito de las Américas ha sido vandalizado, pues los jovenzuelos le pusieron un cubrebocas y le colocaron un balón en la cabeza, además le hicieron pintas.

La falta de mantenimiento a ese espacio ha ocasionado que el pasto crezca y genere un aspecto de total abandono, pues desde la administración pasada no se le dio el debido mantenimiento.

Expectativa

Vecinos del sector señalan que esperan que las nuevas autoridades asuman con responsabilidad sus funciones y den mantenimiento al parque. Consideran que, así como está, no solo genera un mal aspecto, sino que podría ser nido de alimañas.

Indican que han observado que hay otros espacios públicos que aún no reciben mantenimiento, lo cual pone en duda la labor de los actuales funcionarios, pues “todo parece indicar que hay muchos que no tienen idea de cuáles son sus funciones y por eso aún no se encaminan los trabajos.— Miguel Ángel Moo Góngora