Párroco: “Ya siento que los quiero”

Fieles de Progreso reciben al padre Óscar Cetina Vega

PROGRESO.— “Apenas los voy conociendo, pero ya siento que los quiero”, dijo anteanoche lunes el padre Óscar Manuel Cetina Vega en la misa de su toma de posesión como párroco de este puerto a los feligreses, quienes le aplaudieron en varias ocasiones.

“Para ustedes soy un cristiano, para ustedes soy también su párroco; que me tengan paciencia, mi cara hasta a mí me asusta cuando me veo en el espejo, pero mi corazón es para todos”, afirmó.

Al terminar la misa, el párroco dirigió un mensaje de 20 minutos a los fieles.

Relató que un amigo le comentó que estar lejos del mar es existir, pero estar cerca del mar es vivir.

También comentó que tiene muchos amigos que no solo dan besos sino que también ponen pesos.

Dijo que es un adulto mayor, pues en abril cumplirá 62 años de edad.

Relató que de niño viajaba a este puerto en tren.

Pasaba sus vacaciones por el rumbo del “Camarón” en una casa de madera.

Acudía a las misas dominicales que en la parroquia oficiaban el padre Joaquín Hernán Ricalde Sansores (quien murió el 30 de enero de 1985) y, luego, monseñor Jacinto Adriano Wong Romero (quien falleció el 25 de marzo de 2018).

Afirmó que nunca se imaginó que sería el párroco de este puerto.

El lunes 11, narró, en compañía del hoy expárroco Mukul Domínguez recorrió el puerto y después fue a una cena con un grupo de vecinos de este puerto, quienes le ofrecieron colaborar con él.

“El padre Francisco me dijo que ‘los progreseños son muy generosos’, así que no lo dejen quedar mal”, dijo.

También habló de su amistad con el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Yucatán, Pedro Mena Díaz.

El padre Cetina Vega es el décimo quinto párroco de la iglesia de La Purísima Concepción y San José, ubicada en el centro del puerto.

Recibimiento

Anteanoche, en la entrada de esta ciudad, fue recibido por los feligreses, el expárroco Mukul Domínguez y los diáconos Víctor Valle Aguilar y José Chan Díaz.

Juntos caminaron a la parroquia, donde a las 7 p.m. celebró la misa de su toma de posesión con el obispo Mena Díaz, el expárroco Mukul Domínguez y los padres Joaquín Vázquez Ávila y Miguel Pech Alonzo, quien leyó el nombramiento del presbítero Cetina Vega.

El padre Pech Alonzo es cuasipárroco de Nuestra Señora de la Asunción en Chicxulub Puerto y exvicario de este puerto.

El vicario Aarón Esteban Sánchez Bobadilla fungió como ceremoniero.

A la ceremonia también asistieron el expárroco Lorenzo Mex Jiménez y los sacerdotes progreseños Ricardo Ordóñez López y Gerardo Castillo Galera.

Tras la misa, el nuevo párroco convivió con las familias y se tomó fotografías con ellas.— Gabino Tzec Valle/ Flor Estrella Santana

Quién es Presbítero Óscar Manuel Cetina Vega

Nacimiento

Nació el 17 de abril de 1957.

Profesión

Es arquitecto.

Sacerdocio

Recibió el orden sacerdotal el 4 de diciembre de 1995, junto con los padres Juan Francisco Ferráez Vázquez y Miguel Arcángel Santos Fernández, en misa que ofició el hoy arzobispo emérito Emilio Carlos Berlie Belaunzarán en la Catedral.

Cantamisa

La celebró dos días después en la parroquia San José de la Montaña, en la calle 60 de Mérida. Asistieron su madre, Elidé Vega Alcocer viuda de Cetina; sus hermanos, Eleazar, Aurora Daniel y Josefina; otros familiares y amigos.

Trayectoria

En 23 años de sacerdote, ya fue ecónomo del Seminario, integrante del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos de la Arquidiócesis, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Cordemex (2003, Mérida) y de Cristo Resucitado en el fraccionamiento Montecristo (2008, Mérida), ecónomo de la Arquidiócesis, rector de la Catedral (del 4 de mayo de 2016 a febrero de 2019) y desde anteanoche es párroco de Progreso.