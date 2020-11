Partidos preparan a sus candidatos en Cenotillo y Tunkás

En Cenotillo y Tunkás ya se barajan nombres

Los tiempos electorales han iniciado y en los 106 municipios del Estado se van preparando los diferentes partidos políticos a mostrar sus cartas o figuras para las candidaturas a la alcaldía de varios de ellos o al menos ya se les menciona como los principales aspirantes como en el caso de Tunkás y Cenotillo.

En Tunkas, municipio gobernado actualmente por Eduardo Cupul Noh, quien es emanado de Movimiento Ciudadano, ya se mencionan a varios para la alcaldía del 2021-2024 por varios partidos, entre los principales están el PAN y se menciona a Jorge Ku Méndez como la carta de los panistas, hijo del dos veces alcalde Jorge Elías Ku Llanes, (98-2001 y 2004-2007).

Otro de los dos alcaldes que ha repetido dos veces en la alcaldía es Leovigildo Uicab López; por el PRI se menciona a Juan Gabriel Cabrera Sulub, Clara Ucán quiere repetir la candidatura de 2018, por Morena su posible contrincante es Manuel Pech Uicab, primer alcalde panista 2010-2012, pero que ahora milita en las filas morenistas y busca repetir en la alcaldía, y por Movimiento Ciudadano se menciona al actual alcalde Eduardo Cupul Noh.

En tanto que en el municipio de Cenotillo, ubicado a unos 14 kilómetros de su vecino municipio Tunkás, también se aprestan los ciudadanos para las elecciones municipales de 2021, hasta ahora tres partidos políticos son los que se les menciona de tener aspirantes, municipio gobernado por la administración priista que preside Leticia Núñez Polanco, que desde la conformación de su planilla hasta la presente administración ha enfrentado polémica y críticas.

Hasta ahora por el PAN suena Ángel Cardos, quien fue el aspirante en 2018 y busca de nuevo la candidatura; por el PRI se menciona a Domingo Navarrete, ex alcalde por el mismo partido en la administración 2015-2018, quien de igual forma estuvo en la polémica por el programa Peso a Peso que no le llego a productores y nunca se les devolvió el dinero.

En tanto, por MORENA se menciona a la ex alcaldesa panista, Sonia Vallejos esposa del ex panista ex alcalde y diputado local Edgardo Medina hoy funcionario del gobierno federal en Yucatán.

Se dice dice que la ex alcaldesa y su esposo negociaron para entregar la alcaldía en 2015 al PRI.— José Candelario Pech Ku