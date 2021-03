Pasajeros de mototaxis viajarán más seguros

Crea palanca para abrir la puerta y que no se mojen

TZUCACAB.— Elio Acevedo, conocido carpintero de esta villa, elabora mecanismos de madera para cerrar y abrir la puerta de mototaxis sin bajarse del lugar del conductor, a fin de proteger a los pasajeros durante la temporada de lluvias.

Elio es un carpintero conocido en esta villa porque desde hace años elabora juguetes de madera y réplicas de autobuses y camiones de madera, pero ahora entre sus nuevas creaciones está una palanca para abrir y cerrar la puerta de mototaxis, sin bajarse del vehículo.

Encargos

“Solo falta perfeccionarlo un poco para que no rechine, ya que por ser de madera hace un ruido que no debe, entre los mototaxistas ya me encargaron unos 10 de estos, lo quieren antes que inicie la temporada de lluvias que es cuando más falta”, dijo.

“Ellos lo quieren para proteger a los pasajeros de las lluvias, ya que sin esta puerta de plástico en el frente los pasajeros se mojan”, agregó. También les gusta porque está hecho con material orgánico y creado en esta villa.— martín chac bacab