Pasan apuros por falta de servicios

Agentes federales no tienen luz ni agua en Tizimín

TIZIMÍN.— Desde hace unos días, agentes federales pasan apuros ante la falta de energía eléctrica en un área del recinto ferial donde están instalados.

La falla del servicio se dio a conocer luego que un usuario de Facebook publicara que elementos de la Guardia Nacional pasan penumbras por la falta de luz en la expoferia, donde además no cuentan con agua potable.

Ayer se acudió en el lugar y los uniformados señalaron que solo es el área del Salón Internacional donde no hay luz y que las autoridades municipales ya estaban trabajando para que en las próximas horas se restablezca el servicio.

En cuanto al agua potable, indicaron que en el área donde están hospedados no cuentan con el servicio, pero se coordinan para ir a buscar el líquido en el área comercial que está a escasos metros.

Al respecto, el alcalde interino Reyes Aguiñaga Medina reconoció la deficiencia de los servicios a raíz de que hace unos días un rayo quemó un transformador.

Incluso dijo que para agilizar esa situación el transformador dañado se reemplazó con uno que tienen en el recinto, ya que conseguir uno nuevo tardaría una semana e implica gastos, recurso que no está generando el recinto porque no hay ferias. Explicó que no se les ha dejado sin agua potable a los servidores de la nación, pues no quiere que se sientan afectados, ya que vienen a cuidar a la ciudadanía.

Hoy en el transcurso del día se restablecerían los servicios para evitar que los elementos sigan pasando apuros.

Algunos empleados comentaron que los que aguantan el calor duermen dentro del salón, pues de poco les sirven los ventiladores que tienen, y los otros se quedan afuera del lugar, cuyas entradas son vigiladas.— WENDY UCÁN CHAN

