Paso politizado en un filtro

Síndico de San Felipe rompe la cuerda restrictiva

SAN FELIPE.— Un incidente registrado ayer en el segundo filtro recién instalado en la entrada del puerto derivó en confrontaciones, persecución que casi termina en la detención del síndico municipal Felipe Marrufo López.

Desde el inicio de la contingencia fue instalado frente al campo deportivo en la entrada de San Felipe un filtro sanitario a cargo de policías municipales, personal de salud y de la sociedad civil.

Al principio comenzó operar sin problema alguno, incluso con los socios de las dos cooperativas pesqueras del puerto, sin embargo al poco tiempo hubo confrontaciones y algunos se retiraron.

Recientemente se integró un nuevo retén a cargo de un grupo de pobladores y es donde se han registrado enfrentamientos con las autoridades municipales.

Ayer la gota que derramó el vaso fue cuando el síndico Marrufo López no respetó el segundo filtro y cruzó cuando iba a bordo de un camión frigorífico cargado con una tonelada de carne que le había entregado la Seder para repartir a familias en medio de la contingencia sanitaria.

El hecho ameritó la intervención de agentes de la SSP quienes persiguieron a la pesada unidad hasta interceptarla, incluso intervino un comandante estatal a exigencia del síndico.

Algunos de los que están a cargo del filtro subieron videos a las redes sociales criticando el actuar del síndico al haber roto el filtro.

Al respecto Felipe Marrufo explica que desde que comenzaron los problemas con ese segundo filtro se le informó al gobierno del Estado para que se tomaran las medidas porque ese grupo de personas tenían tomado al puerto y solo a ciertas personas le ponían trabas para ingresar.

El primer enfrentamiento, dijo, ocurrió recientemente pues no lo dejaban pasar con su auto y tuvo que acelerar al grado que rompió las cuerdas que le impedían el paso.

“Desde esa vez había como 50 personas que se amontonaron y les dije que estaba mal lo que hacían, pues hay que seguir las indicaciones del gobierno federal de evitar aglomeraciones y quedarse en casa, el peligro incluso les dije podría estar en los policías estatales con los que tienen contacto porque podrían tener Covid(-19) y ser asintomáticos y ellos no lo saben con el riesgo de infectar a todos los de San Felipe”.

“Algunos me hicieron caso y se retiraron, sin embargo ahora me lo volvieron hacer, incluso colocaron piedras, sogas con franelas, mientras los policías estatales estaban estacionados comiendo charritos y sus refrescos”.

“Soy la autoridad, ¿cómo se les ocurre impedir que yo pase con el camión cargado de carne? Ellos creyeron que estoy transportando a pescadores foráneos cuando es una total mentira, no voy a exponer a mi puerto, por eso crucé porque no voy a respetar sus vaciladas, para eso tenemos un filtro seguro” expresa.

Después de los gritos de ese grupo de personas ya intervino la policía estatal, dijo.

“Me persiguieron a mí y al chofer; me quisieron apresar les dije que me esposen y me lleven pero después se dieron cuenta que no estaba haciendo nada malo porque soy la autoridad del puerto; tampoco iba dejar que revisen el camión y que me contaminen los paquetes”, expresa.

“Esto va a terminar mal y todo por un grupo de personas que tienen politizado el filtro porque es gente de Huacho Díaz que nunca está de acuerdo con la autoridad”, dijo.

Por otra parte los que integran el filtro señalaron que si decidieron poner un segundo filtro era porque en el primero estaban dejando que pase gente foránea a pescar luego que se permitió que se reactivara la pesca.— WENDY UCAN CHAN