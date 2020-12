Pelea con aficionados

La regreso del “Canelo”, con 12 mil espectadores

A pesar del momento crítico que vive Estados Unidos con la pandemia de coronavirus, San Antonio recibirá a gran cantidad de aficionados para la pelea del sábado.

El regreso del “Canelo” Álvarez al ring podrá ser visto, no solo por millones de personas a través de la televisión, sino también por 12 mil aficionados que tendrán la posibilidad de presenciar la pelea contra Callum Smith en las gradas del Alamodome de San Antonio, Texas.

Los organizadores de la pelea pusieron a la venta 12 mil entradas, de las cuales informaron ya solo quedan disponibles unos 800.

Los precios iban de los 75 dólares (mil 496 pesos mexicanos) a los 2,186 dólares (44 mil 100 pesos).

Será la tercera pelea de boxeo que tenga afición en las gradas luego de que en octubre pasado, Leo Santacruz y Gervonta Davis se enfrentaron ante 11 mil espectadores, también en el mismo recinto texano.

Apenas la semana pasada, Errol Spence y Danny García protagonizaron un combate en el AT&T Stadium de Dallas, ante 15 mil personas, uno de los espectáculos deportivos que más público ha tenido desde el inicio de la pandemia.

En los últimos días, las muertes por Covid-19 en Texas han bajado un poco de acuerdo a las semanas pasadas. En el último reporte de las autoridades sanitarias, se informaron 214 nuevas víctimas mortales y 6.729 nuevos casos. En total se contabilizan 24 mil 796 fallecidos.

La estatura, factor

El martes se difundieron fotografías en las que se puede ver al “Canelo” en una sesión junto a su par inglés, quien presume una mayor estatura (1.91 metros).

“Ya sabíamos la estatura que tiene, no me sorprendió en lo absoluto. Tengo las capacidades boxísticas y la experiencia para poder adaptarme a un peleador como Callum Smith, estamos listos para eso, así que no es nada nuevo”, dijo Saúl, quien mide 1.75 metros.