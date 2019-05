“Pensamos que nos iba ir mejor”, dicen apicultores

Exponen carencias

TEKAX.— Continúan las muestras de inconformidad de apicultores de la región por el supuesto “macheteo” que les hacen en cuanto a los precios que reciben por la miel, a pesar que la cosecha habría sido escasa debido a la sequía.

Otro grupo de apicultores afectados da a conocer un escrito que entregaron en abril pasado al presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a Ticul, y lamentan que hasta la fecha no haya respuesta.

En el documento, los apicultores, encabezados por José Roberto Góngora Couoh, manifiestan que están pasando por momentos difíciles por la falta de lluvias, la intensa sequía, enfermedades en las abejas y la falta de un mercado seguro.

Los afectados manifestaron también el problema del bajo precio en que les compran sus cosechas, a pesar de las dificultades que han pasado para lograr algo de producción.

Indican que en los centros de acopio de miel se está pagando máximo 26 pesos por kilo.

“Años atrás se pagaba hasta $42 el kilogramo de miel y ahora pasa lo contrario el precio se ha desplomado, los insumos suben de precio y otros gastos como flete, gasolina, medicamentos para plagas, y pago de ayudantes”, señalan los quejosos.

“Este 2019 pensamos que nos iba ir mejor, pero no, hasta el momento en la apicultura y citricultura no hay apoyos, al parecer el Progran dejaría de existir y esperamos que no sea así, ya que son muchos los afectados”.

Pormenores

En la petición al gobierno federal, mencionan que les hacen falta canales para la comercialización de la miel, en los que se les pueda pagar un precio justo para que puedan mejorar en su actividad y dar solución al problema de los “intermediarios oportunistas”.

“Ojalá los apoyos como el Peso a Peso beneficien a los campesinos, porque los gobiernos anteriores solo utilizaban a los productores inflando los precios reales de los insumos, como el azúcar y los fertilizantes.

“Señor presidente usted podrá pensar que tener 80 colmenas es un gran negocio, pero en realidad no lo es, por el precio de producción que se ha pagado en los últimos años. El programa de crédito a la palabra no lo consideramos viable, porque cada año disminuye el número de colmenas, por la falta de lluvias, plagas, y los precios de los insumos suben cada año”.— HÉRBERT N. BACAB POOT

Petición

“Como productores necesitamos canales de comercialización y un precio justo para no depender de los créditos. Que realmente veamos el fruto de nuestro esfuerzo, sin que otros se aprovechen de nosotros”, señalan apicultores de Tekax en un texto enviado Andrés Manuel López Obrador en el que exponen las necesidades para su actividad.