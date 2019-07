Perdería cosecha por falla eléctrica en Peto

PETO.— Meses de esfuerzo y dedicación, así como dinero invertido, está a punto de perder el campesino Eduardo Blanco Matú, debido a que, por un desperfecto en la red eléctrica, desde la semana pasada no puede regar cuatro hectáreas de chile habanero en su unidad productiva, ubicada en el ejido La Esperanza.

La situación para el productor es crítica, ya que, dijo, perderá su cosecha si en cinco días más no se soluciona el problema.

Señaló que ya reportó la falla en la oficina de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero no ha recibido una respuesta satisfactoria.

Explicó que los próximos días debe hacer el primer corte de frutos, pero si las plantas se quedan sin agua, ya no tendrá la producción que espera.

Esta situación lo tiene agobiado y ya no sabe qué hacer ante la falta de respuesta de la CFE, cuyo personal no ha cambiado el transformador que se quemó y alimenta a su equipo de bombeo con electricidad.

“En la oficina de la CFE me dicen que una opción es tomar electricidad en Quintana Roo mientras se soluciona el problema, sin embargo, no veo que hagan algo al respecto. Si no riego el cultivo, voy a perder mi cosecha y todo lo invertido. El esfuerzo hecho de nada servirá”.