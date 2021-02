Pérdidas en los puertos

Baja afluencia turística pese a playas abiertas

RÍO LAGARTOS.— La baja afluencia turística en los puertos de la región oriente, que continúan abiertos pese a que ya son varias las playas cerradas al público en el litoral yucateco, genera pérdidas económicas a quienes fijaban sus esperanzas en estos días soleados.

En San Felipe, Río Lagartos, Las Coloradas y El Cuyo la llegada de los paseantes es mínima, lo que ocasiona que en los primeros tres puertos los lancheros se peleen por ofrecer sus servicios a los pocos que ingresan.

Heysler Pacheco Alcocer, lanchero y restaurantero de Río Lagartos, afirmó que no les han avisado de algún cierre para prevenir el contagio de coronavirus, pero puede ocurrir, lo que ocasionará la quiebra total de negocios dedicados a la venta de alimentos.

La mala rancha inició hace un año cuando perdieron mucho de lo que habían invertido para atender a los visitantes que llegaron en la Semana Santa, pues aún no se recuperan.

“El año pasado mandamos a hacer uniformes para todo el personal, no se pudo cancelar porque ya habíamos pagado el 50% de su costo, que en mi caso fue de alrededor de 6 mil pesos, pero luego por la pandemia tuvimos que recortar el número de personal y ahí tengo las playeras, ya no me van a servir y eso es solo un ejemplo de lo que hicimos para ofrecer un buen servicio”, dijo el entrevistado.

Indicó que los turistas extranjeros ya no están contratando paquetes ante el temor de que al llegar no se les permita el acceso y por el momento están atendiendo a una o dos familias que llegan al día a su restaurante “El Manglar”.

En el caso de El Cuyo, el comisario municipal Jesús Calleja Soto dijo que no existen restricciones en la entrada de los visitantes; sin embargo, ayer fueron escasas las familias que llegaron a disfrutar de las playas de este puerto tizimileño.— I.C.D.