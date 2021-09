Pérdidas por apagón

No hay consultas médicas ni ventas durante una hora

PROGRESO.— Ayer miércoles, de minutos antes de las 2 de la tarde a 3:15 p.m., sin previo aviso se suspendió el servicio de electricidad en el primer cuadro de la ciudad y afectó a tiendas, bancos, clínicas y semáforos.

Cuando ocurrió el apagón, una cuadrilla de electricistas realizaba trabajos de mantenimiento en las líneas en un poste de la 27 con 76.

Médicos de la clínica del IMSS, en la calle 27 con 74, salieron para averiguar a qué se debía el corte de luz y dijeron que no podían atender a los pacientes que esperaban en los consultorios, pues no funcionaban las computadoras e impresoras.

En el Sanatorio Naval, en la 74 entre 21 y 23, ocurrió lo mismo con los pacientes.

Encargados de comercios, a su vez, expresaron que no les avisaron del corte de luz y no se prepararon, así que no pudieron hacer ventas.

Indicaron que desde hace varios días que el servicio eléctrico está fallando, pero los electricistas no dan ninguna explicación.

Los clientes de los bancos igual resultaron afectados, pues al apagarse las computadoras, no pudieron cobrar cheques ni hacer depósitos o retiros.

Por los semáforos apagados, se formaron embotellamientos de vehículos, así que los policías municipales dirigieron el tránsito.— G.T.V.