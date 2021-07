Pérdidas por el derriengue en Panabá

En Panabá este año han muerto más reses, dicen

PANABÁ.— La falta de control de la rabia paralítica bovina o derriengue, transmitida por un murciélago hematófago, ha causado repercusiones a un sector ganadero de la zona oriente en los últimos meses.

Un 10% de cada ato ganadero de Panabá se ha muerto por la enfermedad que causa el virus y que en este año se ha detonado trayendo afectaciones económicas que superan los 50 mil pesos a cada uno de los productores que han resultado afectados.

Los estudios que se han mandado a realizar en laboratorios han dado positivo en al menos siete ranchos donde los técnicos incluso ya llevaron al cabo barridos para combatir al murciélago.

Mario Esteban López Meneses, presidente de la Asociación de Ganaderos de Panabá indica que el derriengue es una enfermedad latente que se presenta todos los años, pero esta vez están sorprendidos por las bajas que se han registrado en varios ranchos, sin tomar en cuenta que recientemente le reportaron que ya hubo otros casos en la comisaría de Loche y en el municipio de San Felipe.

“Un 10% del ato ganadero de los siete ranchos de lo cual tuve conocimiento murieron, en mi caso fueron siete becerros que perdí, se mandó la cabeza de un animal al comité de sanidad del Estado para hacer pruebas y salió positivo”.

“No solo a mí, a mi vecino se le murieron 12, al otro 5, uno más perdió 6 y así hay varios casos. Esto no es nuevo desde hace rato que lo vengo reportando, incluso mi primer reporte fue en el 2015 y en ese entonces el argumento es que no había recursos y ahora no sé por qué no se trabaja más en ello”, lamenta.

“Yo, de manera particular, cada año contrato servicio para controlar y hacer algo al respecto y no quedarme cruzado de brazos; me cuesta de 1,000 a 1,500 pesos, pero capturan de 8 a 10 animales y no se tiene el mismo impacto porque el vampiro tiene un radio de acción de 3 a 5 kilómetros así que no se hace nada si los ganaderos no nos unimos para controlarlo”.

Recientemente, dice, lo volvió a reportar y mandaron a una persona de Mérida para realizar sus estudios y al dar positivo llegó una brigada del Comité de Sanidad Vegetal y se hizo un barrido.

Explica que se visitaron siete ranchos y en promedio se capturaron 15 vampiros en cada rancho que lograron exterminar, en un radio de 5 kilómetros.

“Esto es un control, ahora lo que estamos haciendo es que ya se sacó la cotización de todo el equipo para hacer las brigadas, comprar las redes, los guantes, lámparas, el veneno que se ocupa y nos corresponde pedir apoyo. La primera instancia a la que se puede recurrir es la Ugroy y ya en estos días tenemos una cita con su presidente y ver de qué forma nos apoyan una vez que conozcan el proyecto”, expresa.

Señala que las pérdidas son económicas, pues un becerro tiene un valor de aproximadamente 10 mil pesos.

Añadió que es probable que por las condiciones climáticas, con la abundante lluvia y la grave inundación de hace un año se detonó la reproducción de los murciélagos, aunque no se sabe si hubo alguna mutación del virus, pues las vacunas se siguen aplicando a todos los animales cada seis meses.

“Nuestra zona es más cavernosa por lo tanto habita el vampiro, ya tenía rato que no se daba una mortandad de animales como la de ahora; sí ha habido muertes en otros años pero en menor cantidad”, dijo.

Por otra parte dijo que recientemente asumió el cargo como líder de la Asociación y el único detalle que faltó aclarar fue de los 700 mil pesos que les dejó la administración anterior fue de activos en general, no en efectivo.

“Son 400 mil pesos en inventario de farmacia y 300 mil en bancos, pero se deja una deuda a proveedores de 80 mil y 130 mil pesos de pendientes a la Ugroy, así que básicamente le vienen quedando 100 mil pesos en efectivo a la asociación”.

“En la parte financiera no hay nada extraordinario, las cuentas están sanas porque aunque hay deuda dejan un capital, pero vemos que las instalaciones están deterioradas, no es una situación reciente, sino un abandono de varios años, por ejemplo en la bodega de alimento el caballete está roto y el alimento se ha estado mojando, estamos trabajando en eso como en muchas cosas más”, expresó.— WENDY UCÁN CHAN

Derriengue/ Qué es

Datos sobre el derriengue o rabia bovina que afecta a ganaderos del oriente.

Casi siempre mortal

La rabia bovina es una encefalomielitis vírica aguda casi siempre mortal, que ataca el sistema nervioso central y es trasmitida en otros por el murciélago hematófago o vampiro que se alimenta de sangre.

A quién afecta

Afecta a todos los animales de sangre caliente principalmente bovinos, equinos, porcinos, ovinos/caprinos y humanos que entran en contacto con animales enfermos.

Transmisión

La modalidad más común de la transmisión del virus de la rabia es la mordedura. Sin embargo, se ha documentado transmisión mediante otras rutas, como la contaminación de las membranas mucosas: ojos, nariz y boca.