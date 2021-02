''Perdió el PAN'' en Seyé

Eligen comisario ejidal, pese a “las persecuciones”

SEYÉ.— Pese al boicot y las persecuciones, elegimos a nuestro comisario, expresó ayer domingo un ejidatario luego que Napoleón Jacinto Sulub Pech, de la planilla verde, fue electo con 137 votos, comisario ejidal.

Desde hace días convoyes de patrullas estatales recorrieron la comunidad y anteayer sábado a las 6:30 p.m., en la víspera de la elección ejidal, Protección Civil estatal clausuró el local del ejido.

Se alegó que se clausuró porque la programada asamblea de unos mil ejidatarios sería un foco de contagios de la pandemia de Covid-19.

Anteanoche mismo, ejidatarios acusaron a la alcaldesa Lízbeth Cauich Puch y a su esposo, el exalcalde José Manuel Cauich Miam, de intromisión en el ejido y ordenar la clausura porque Santiago Cauich Miam, de la planilla azul y cuñado de la edil, no ganaría. De hecho, perdió con un voto, que se anuló porque el ejidatario marcó dos colores.

Ayer, José Francisco Burgos Pech, comisario saliente, estuvo varias horas ante la casa ejidal esperando que alguna autoridad municipal llegue a dar una explicación por la clausura del local.

Mientras tanto, los ejidatarios conformaron una junta de debates y acordaron trasladar la asamblea a un predio particular del Centro cercano a la casa ejidal.

Ahí, una vez tomados los acuerdos, poco más de 100 ejidatarios, apegándose a la convocatoria de la asamblea electiva, ejercieron su derecho a elegir al comisario ejidal que tomará posesión el 16 de febrero próximo.

Unos 10 ejidatarios dijeron que pudieron elegir a su comisario, pese al boicot y las persecuciones del Ayuntamiento y el gobierno estatal, que quisieron violentarlos y dividirlos como se ha hecho en otros municipios.

A fin de votar, los ejidatarios estuvieron atentos a las patrullas que en caravana recorrieron constantemente la zona del local ejidal.

Un ejidatario, quien declinó identificarse por temor a represalias, dijo que los policías tenían orden de detenerlos si los encontraban reunidos.

“Es una pena que tengamos que escondernos para ejercer nuestro derecho y arriesgando nuestra integridad. todo por que la alcaldesa se entrometió en asuntos ejidales que no son de su incumbencia”, expresó Mario Angulo, ejidatario que logro votar tras evadir al convoy de policías que andaban en busca de ejidatarios.

Con metralletas

“Policías hasta con metralletas (llegaron) para impedirnos nuestro derecho. Nosotros no estamos buscando pleito, pero tampoco nos vamos a dejar mangonear. Somos un pueblo pacífico”, añadió Angulo.

El ejidatario Saulo Méndez a su vez dijo: “Aquí perdió Lízbeth, perdió (el gobernador Mauricio) Vila y recontraperdió el PAN (partido que postuló a ambos)”.

“Ganaron mi pueblo y sus ejidatarios. Quiero que el mensaje le llegue al gobernador: que no le siga buscando tres pies al gato violentando los derechos del pueblo, ya cerró las calles para meter multas y robarnos a los pobres, ya cerró los negocios, dice que por la pandemia, pero él y sus funcionarios bien que hacen fiestas, reuniones y hasta campaña política sin que nadie les diga nada.

“Que no le siga buscando porque nos va a encontrar, el pueblo maya es bravo y no se va a dejar. Ya lo vio, en Seyé no pudo con toda y su policía”, afirmó Méndez.— Edwin Canché Pech